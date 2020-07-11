Tarihçi Ahmet Anapalı: Ayasofya halısının parasını ümmetin 'Halife' dediği biri verdi

Bugün açıklanan Danıştay kararı ile Ayasofya Camii asıl olan statüsünü geri kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağı müjdesini verdi.

Öte yandan Ayasofya'nın statüsü konusundaki bu karar henüz açıklanmamışken tarihçi, yazar Ahmet Anapalı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ileAyasofya'ya halı sipariş edildiği iddiasını ortaya atmıştı.

"Devletin kesesinden para çıkmadı"

Bugün açıklanan Danıştay kararı ile iddiasının doğru olduğu anlaşılan Anapalı, 14 bin metrekarelik halının parasının devletin kesesinden çıkmadığını belirttiği yeni bir paylaşımda bulundu.

Bir kesin bilgi daha vereyim mi; Ayasofya Camii için hazrlanan 14 bin Metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın SELAHADDİN-i EYYUBİSİ olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi. https://t.co/ZgDSSxnDN3 — Ahmet Anapalı (@ahmetanapalitr) July 10, 2020

"Ümmetin Halife dediği biri"

Paylaşımında, "Bir kesin bilgi daha vereyim mi; Ayasofya Camii için hazırlanan 14 bin metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın Selahaddin-i Eyyubi'si olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi" ifadelerini kullanan Anapalı, halının parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödediği imasında bulundu.





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