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Hayat Tarihçi Ahmet Anapalı Ayasofya halısının parasını ümmetin Halife dediği biri verdi
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Ayasofya'nın halısının parasını kim ödedi?

Tarihçi Ahmet Anapalı: Ayasofya halısının parasını ümmetin 'Halife' dediği biri verdi

Tarihçi, yazar Ahmet Anapalı, Ayasofya'nın cami olacağı konusu henüz netleşmemişken sosyal medya hesabından paylaşım yaparak halı sipariş edildiğini söylemiş ve ibadete açılacağının sinyallerini vermişti. İddiası doğrulanmış olan Anapalı, şimdi de yeni bir paylaşımda bulunarak halılar için devletin kesesinden para çıkmadığını, parayı ümmetin halife dediği birinin ödediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Anapalı
Ahmet Anapalı

Bugün açıklanan Danıştay kararı ile Ayasofya Camii asıl olan statüsünü geri kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağı müjdesini verdi.

Öte yandan Ayasofya'nın statüsü konusundaki bu karar henüz açıklanmamışken tarihçi, yazar Ahmet Anapalı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ileAyasofya'ya halı sipariş edildiği iddiasını ortaya atmıştı.

"Devletin kesesinden para çıkmadı"

  • Bugün açıklanan Danıştay kararı ile iddiasının doğru olduğu anlaşılan Anapalı, 14 bin metrekarelik halının parasının devletin kesesinden çıkmadığını belirttiği yeni bir paylaşımda bulundu.

"Ümmetin Halife dediği biri"

  • Paylaşımında, "Bir kesin bilgi daha vereyim mi; Ayasofya Camii için hazırlanan 14 bin metrekarelik halının parasını devlet vermedi. Tüm dünyanın tanıdığı, Avrupalılar tarafından son yüzyılın Selahaddin-i Eyyubi'si olarak bilinen, ümmetin Halife dediği biri verdi" ifadelerini kullanan Anapalı, halının parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödediği imasında bulundu.


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