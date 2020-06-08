Ayasofya için flaş iddia: Cami halısı siparişi verildi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a cevap: Bu tip kötü şakalar yapmayın, bu tip şakalar alnınıza yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı'na dair açıklama yaptı. Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini söyledi. Çelik, "Yunanistan Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade etti. Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordulardan biri olduğunu herkes bilir. Ona diyeceğim tek şey şudur; bu tür kötü şakalar yapmayın, bu tür kötü şakalar alnınıza yapışır" dedi.