Çağı anlama ve yakalamanın kodları

YUSUF ALPASLAN ÖZDEMİR





Dünyada ekonomiden kültüre hemen her alanda büyük bir değişim/dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim dönüşüm elbette ki en çok gençleri etkiliyor. Dünyanın değşimine uyum sağlayıp hem de kendi mutluluk reçetelerini hayata geçirmek hiç o kadar kolay değil. Bu konuda sözü gençlerle de birebir ilişkisi olan Prof.Dr. Selçuk Şirin elini taşın altına koyarak gençler için bir mutluluk reçetesi kitabı yazıyor.İşte ABD’de üç, ülkemizde iki üniversitede dersler veren Selçuk Şirin’in Mundi etiketiyle çıkan yeni kitabı ‘Bir Mutluluk Reçetesi’ de geçmişle gelecek arasında bir köprü kurup bizi geçmişimizden koparmadan geleceğe doğru yol göstermeyi amaçlayan bir çalışma.





GÜLCEL DÜNYAYI TAKİP EDİP TESPİTLERDE BULUNUYOR

Güncel dünyayı kitaplardan ve aynı zamanda gençlerle yaptığı sohbetlerle takip ettiğini söyleyen Selçuk Şirin okuyan araştıran ve güncel dünyaya kafa yoran bir akademisyen. Okurla buluşan Mutluluk Reçetesi kitabını hazırlarken de dünyaya geniş bir pencereden bakıp farklıkları yakalamak istemiş.

Kitap; “Yeni Çağın Kodları” ve “Gelecek Bizim” başlıkları altında iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde “dijital dünyanın getirdiği fırsatların, bireyler ve topluluk(lar) üzerindeki (ürkütücü) tehditleri sade, anlaşılır ama tesirli bir dille anlatılıyor. Teknolojik çağda yaşayan bir neslin akıl ve ruh sağlığı, aritmetik olarak sosyal yapıya dönüştüren gücü, dijitalleşmenin bireyde yarattığı yalnızlık ve mutsuzluk hissi sorunlara umut dolu perspektif/kolektif çözümler sunarak bir çıkış yoluna ışık tutuyor. Yani bir anlamda yaşadığımız çağın tuzaklarına düşmeden imkanlarından faydalanmak gerektiğinin altını çizerek gençlere önemli tavsiyelerde bulunuyor.





DİJİTAL DETOKSLA İNTERNET BAĞIMLISI OLMA

Gençlerinin yüzde 35’inin internet bağımlısı, kalan zamanın ciddi bir kısmının da okullarda geçtiği gibi veriler/gerçekler karşısında okulların ve koruyucu ebeveynlik kurumunun işinin zor olduğunu imleyen Şirin’in meselenin reçetesi ise; Yaşa göre sosyal medya sınırlaması, aile içinde ekran zamanlaması, geç yaşta telefon kullandırma ve dijital detoks.

Bu bölümdeki şu anekdot dikkat çekici: Gençlerin sürekli sıkılmaları, yeni hazlar aramaları, başlarını derde sokmaları beyinlerinin arka kısmındaki duygusal uyarıcı bölgesinin erken gelişmesi kaynaklı. Riskli davranışlar gençlerde bağımlılık yaratıyor, bu olmadığında gençler sıkıldıklarını zannediyorlar.

‘Bir Mutluluk Reçetesi’nde Türkiye fotoğrafını ise yazar oldukça karamsar tutmuş. Şirin, Türkiye nüfusunun artık kendini yenileyemediğini, genç nüfusun avantajını yitirdiğini iddia ediyor. Ancak bu başlık altında yazdığı pek çok tespit tartışmaya açık. Yine kitapta üniversitelerimize yönelik tespitleri de iç acıcı değil.





MUTLULUK REÇETESİNDE NE VAR NE YOK?

Peki bu mutluluk reçetesine ulaşmak için ne yapmak gerekir? Burada ise gençlere yol gösteren bazı önemli tavsiyelerde bulunan Şirin gençlerin dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen mutlu olmasının mümkün olduğunun altını çiziyor.Yani bir anlamda gençlere karamsar bir tablo çizse de umutlu olmayı öneriyor.

Anında tatmin, seçeneklerin sınırsızlığı ve sözel referanslar girdabında bocalayan gençlerin, ve hatta yetişkinlerin dünyasında Selçuk Şirin mutluğun reçetesini Harward Üniversitesi’nin araştırmasına dayandırıyor. Buna göre gerçek mutluluk ne para pulla, ne de şöhretle yakalanabilir. Gerçek mutluluk derin ve güvenilir ilişkilerde, dostlarla geçirilen kaliteli zamanlarda saklı.

Bir anlamda herkes mutluluk reçetesini kendi yazması gerekiyor. Bunun için de yaşadığı toplumu ve çağı iyi gözlemlemesi lazım.

Keyifli okumalar!



