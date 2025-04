Mümini olmakla müftehir olduğumuz kerim kitabımız Kuran’ı Kerim; Allah Teâlâ’nın nihayetsiz ilminin ayet ve alametlerinden mürekkep bir kitap olduğu için bütün ilimlerin mutlak kaynağı ve yegâne membaıdır. Bu itibarla Kuran’ı Kerim bitmek tükenmek bilmeyen bir ilim ve hikmet hazinesidir. Kuran’ı Kerim hangi ilmi disipline mensup olursa olsun ayetleri üzerinde tefekkür eden her okurunu o engin derinliğinde zenginliklerle dolu seyahatlere çıkarır. Nazil olduğu günden mahşer sabahına kadar Kuran’ı Kerim her ilim dalına hakkı ve hakikati söyleyecek, gerçek ilim adamlarına da söyletecektir. Kerim kitabımızda Rabbimiz biz kullarına nice kıssalar anlatmıştır. Bu kıssaların en güzeli Rabbimizin beyanıyla Yusuf suresidir. Konumu, durumu, mesleği, meşrebi, mektebi ne olursa olsun Yusuf Suresi herkes için nice dersler ve ibretlerle doludur. Bundan dolayı sure hakkında bu vakte kadar nice çalışmalar yapılmış, bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. Bu özgün çalışmalardan biri de Doç. Dr. Hüseyin Günay ve Uzm. Psk. İsmail Kılınç’ın birlikte kaleme aldıkları “Yusuf Suresine Psikolojik Bakış” isimli eser.