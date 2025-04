Acının sermayeleştirilmesi

Soykırım’ın ebedi Yahudi düş manlığı dogması bir Yahudi devletinin gerekliliğini meşrulaştıracak ve bu devlete yönelik düş manlığı açıklamada kullanılacaktı. Katliama girişecek yeni bir anti-semitik dalga karşısında İsrail, tek sığınak olacak ve de Yahudi devletine karşı yapılan her saldırının ve manevranın arkasında bu katil anti-semitik dalganın olduğu iddia edilecekti. Bu dogma ile İsrail’e tam yetki veriliyordu: Yahudi olmayanlar her zaman Yahudileri katlediyorlardı, Yahudiler de kendilerini korumak için her türlü hakka sahipti. Her türlü saldırganlık ya da işkence; Yahudilerin başvurduğu her yol meşruydu, nefsi müdafaaları için yapılıyordu. Bugün İsrail’in Filistin zulmü temelinde de bu hastalıklı zihniyet yatıyor.