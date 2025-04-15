Siyer Allah’ın emriyle başlar

KAMİL YEŞİL





Son yıllarda bazı ilahiyatçıların dolaşıma giren açıklamaları, video ve kitapları Hz. Peygamber aleyhisselam üzerinde tartışmalara sebep oldu. Birçok kişi Resûl- ü Ekrem hakkında ileri geri konuşur oldu. Bunun sebebi öncelikle “bir kısım ilahiyatçılardır.” Oryantalistlerin bile söylemedikleri iddiaları; ilim, tarafsızlık, kaynaklara inmek, akademik özgürlük, farklı okumak gibi gerekçelerle ortalığa saçıyorlar.

Bu fitneden en çok yeni nesil etkileniyor. “Muhammed’ur Resûlullah” ın imanın bir şartı olduğunu nerdeyse söylemez oldular. Bundan dolayı yeni nesil arasında Deizm’in (Peygambersiz Allah inancı) yayılmasını konuşur olduk. Bir kısım ilahiyatçılardır bir dine inanmadan da ahlaklı olunabileceğini, ahlak için dinin şart olmadığını söyler oldu. Hristiyan dünyasının cezai kurallara dayalı günlük hayatını ahlak olarak niteleyerek Müslümanlığı küçümser ifadeler kullanıyorlar.

Bütün bu sapkın anlayışın kökünde Hz. Peygamber as’ ı herhangi bir insan olarak görmek vardır. O tip ilahiyatçıların gözünde Hz Peygamberin vazifesi vahyi sadece duyurmaktır. Oysa “Peygamber size neyi emrederse onu alın nelerden nehyederse onlardan da kaçının” âyeti) açıktır. Çünkü ilk vahiy (İkra) ile O, Allah’ın Resulü olmuştur. O’nun sadece söyledikleri değil yaptıkları da (evlilikleri de) doğrudur. İşte bize lâzım olan iman ve teslimiyet budur.





YANLIŞLARI DÜZELTMEK

Bu yanlışlıkların düzeltilmesi de ilahiyatçılardan beklenirdi. Mustafa Fayda’nın “Allah’ın Emriyle Siyer Başlar” eseri böyle bir çalışmadır. Siyer Yayınlarının birinci kitabı olan eser ((Siyer Yayınları, İst. 2022); Siyer’in Öncülerine giriş niteliğini taşıyor. Bu seri İlahiyat Fakülteleri, imam-hatip liseleri için çok büyük bir hizmet. Bu kitaplar İmam Hatip Liselerinin Siyer müfredatının değiştiği bu günlerde en çok DÖGM’nün işine yarayacak. Projeyi yürüten M. Emin Yıldırım’a teşekkür ederiz.

Mustafa Fayda’nın eseri, Siyer ilmine nasıl bakılması gerektiğinin esaslarını ortaya koyuyor. En önemli husus Hz Peygamberin risaletinin çerçevesini çizmesidir ki Peygamber’e böyle inanılmazsa iman tehlikeye giriyor, sapkın durumlar da buradan doğuyor. Allah’ın emriyle başlayan Siyer’in en önemli özelliği Hz Peygamberin vazifesini anlatan şu âyetlerdir. Mustafa Fayda hoca bu tespiti ile hem tarih boyunca eksik anlatılan Peygamber portresini tamamlıyor hem Siyer’in Öncüleri serisinin zeminini inşa ediyor, bundan sonra Siyer yazacaklara bir perspektif sunuyor. “...size âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran (tezkiye eden) size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.” (Bakara 2/151).

“Bu üç peygamberânî vazife için tarih boyunca Kurân okumak için dârülhuffâz, dârülkurrâ, Kur’ân Kursları; kitabı ve hikmeti talim için medreseler, fakülte ve imam-hatip okulları; insan nefislerinin arındırılması için de tekke, dergâhlar, zaviyeler, fütüvvet ve ahî ocaklarıyla ribatlar kurulmuş; bunların binaları başta olmak üzere bütün ihtiyaçları ise yine Kur’ân’m teşvikiyle (Âl-i İmrân 3/92) kurulan vakıflar vasıtasıyla karşılanmıştır.”

Mustafa Fayda, bu tespitleri ile “aramızda olan bir peygamber”e işaret etmektedir. Tekke, dergâh ve zaviyelerin yani tarikat ve tasavvufun kaynağını göstermektedir. Bu tespit “Peygamber döneminde tasavvuf, tarikat yoktu” gibi itirazlara bir reddiyedir. İslam’da tarikatların hedefi nefis tezkiyesi vardır ve uygulayan da bizzat Hz Peygamberdir. O, ashabı küfürden, şirkten, fisktan, nefislerinin kötülüklerinden, günahlardan temizlemiştir. Siyer’i bunun açık delilidir. Çünkü Resûlullah’ ın tebyin, tebliğ, davet, ta’lîm, teşri ve tezkiye görevleri vardır ve o da bu görevi yapmıştır.”

Mustafa Fayda kitabında ayrıca Fıkıh İlminde Siyer, Mucize, Zelle Meselesi, Resûlullah’a Teveccüh, Hadis-Siyer İç içeliği gibi konularda da önemli bilgiler vermektedir. Bundan sonra sadece ders kitabı yazarları değil, İlahiyat öğrencileri, öğretmenler ve Diyanet görevlileri de Siyer’i Allah’ın emrine uygun olarak okuyup anlayıp anlatacaklardır. Mustafa Fayda’nın eseri bunun için önemli bir giriş kapısıdır.



