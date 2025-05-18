Gençlerin sesi: Meşreb

Kitap-lık, 32 yıldır yayımlanıyor. Sombahar dergisinin yayın sekreterliğinden bildiğimiz Murat Yalçın’ın editörlüğünde yoluna devam eden derginin, 238. sayısı okuruyla buluştu. Fotoğrafı dergi kapağını da süsleyen şair Murathan Mungan bu sayının söyleşi konuğu. (Mungan’ın fotoğraflarını YKKSY çekmiş, kendisini tebrik ederim!) 26 sayfalık konuşmayı Sevengül Sönmez gerçekleştirmiş. Sönmez, söyleşinin yazarın kitapları gibi ‘dönüştürücü’ bir etki bırakacağı iddiasında. Konuşmaya, Seray Şahiner, Derya Bengi, Yücel Kayıran ve Muhammed Atalay da birer metinle katılmışlar. Ayrıca yaklaşık 40 isimden Mungan’ın 31 kitabıyla ilgili yazılar alınıp, çift sayfaların (15 sayfa) sol kenarına bir sütun olarak konulmuş. Çok şey anlatmış Mungan. Sadece bir cümle alacağım: Cumhuriyetin kurucu ideolojisi etrafında örgütlenmiş yazarlardan hep Cumhuriyetin nimetlerini övmesi beklendi. Kitap-lık’ın bu sayısında dokuz şaire, sekiz hikâyeye yer verilmiş. Derginin renk kullanımına dikkat çekmek isterim. Şiirin rengi yeşil, öykünün mor. Mungan’a ise ‘kırmızı’ düşmüş. İsmail Karakurt’un Ömer Erdem söyleşisi bir şairin bir şairi nasıl okuması gerektiğine dair ipuçları veriyor. Bu sayının ‘yıldız’ı hak eden şairi Menmet Öztek fakat yazımı Hüseyin Peker’le bağlayacağım. Lokmasız Zincir’den: az pencereli yalnızlık var bende / bir gece yanar, söner ertesinde / kendimde değilim, rüzgârüstü bir yerde. Üç aylık edebiyat dergisine, kitaplik@ ykykultur.com.tr e posta adresinden veya 0212 252 47 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Nükleer Müzik adlı kitabıyla bildiğimiz şair Ertuğrul Rast’ın Olağan Şiir’in 43. sayısı için yapılan soruşturmaya verdiği cevaptan: Dergiciliğimizde 2000’lerden bu yana dijital dergilerin sayısında bir artış gördük fakat birçoğu uzun soluklu olamadı. Dijital dergilerde ilk göze çarpan yazı-eleştiri eksikliği, bunda muhtemeldir ki ‘ortam’ın yani kullanılan araç olarak dijital ortamın etkisi var. Öte yandan matbu formdaki dergilerin sonunun geldiğini de düşünmüyorum. ... matbu kaynaklar dip dalga gibi de olsa yaşamaya devam edecektir.





Kitaplık’’tan

“Benim derdim bir şey gibi olmak ona/onlara benzemek değil kendisi olmaktır. Kendilik hakkı yaratıcılığın şeffaflaşmasıdır. Doğal olursanız, şiirin duyuş kadar yazış sürecini bu doğallığın içinden sağıp çıkarırsanız bir şair olarak önce kendinize karşı memnun olursunuz. Ben nicedir Türkiye’nin şiir gündemini önemsiyorum. Siperler, ikonlar, külden kule mesabesinde dalaşlarla ilgilenmiyorum.”





'MEŞREB'İMİZ

Gençlerin Meşreb’i. Laf icabı yazmadım. ‘Bağımsız, bağlamsız, bağlantısız muhabbet’ dergisinin sahibi gençler. Hangi gençler bunlar? Bilge Kurban var, Ebubekir Kurban’ın kızı. Asude Bahar Fındık var; Ertuğrul Fındık’ın kızı. Sonra Elif Dursun; o da Sevda Dursun’un kızı. (Bu çocuklar ne zaman büyüdü?) Elimdeki ‘Elif Dursun sayısı’na omuz veren gençler sadece adını saydıklarım değil. Bu sayının kadrosuna bakalım: Ali Burak İsmailoğlu, Filiz Handan Aytin, Defne A. Koç, Seyhan Sara, Nihat Koç, Serra Türkyılmaz, Osman Dursun, Ali Yuşa Şekerci, Fatih Mutlu, Ömer Hüdayi Açıkgöz, Deniz Adıyaman, Dursun Ali, Ahmet Yasir Şekerci ve Ercümend Efkâr’la Şahsi Fikrim. Daha önce Bilge Kurban ve Asude Bahar Fındık sayıları çıkan Meşreb’e iki şekilde ulaşmak mümkün. İlki mesrebdergisi@gmail. com e posta adresinden ikincisi de bizzat İstanbul’da, Camlıca Meşreb Cafe veya Üsküdar Kaffeine Cafe’ye giderek. Derginin ücretsiz olduğunu belirteyim. Birkaç yazıdan da bahsedeyim. Şekerci’nin yazısının başlığı, Ronaldo’nun Müslüman Olmasını İstiyorum. Fatih Mutlu, Ferdi Tayfur’un Yazdırdıkları’nı kaleme almış. Dursun Ali’nin başlığı cevabı zor bir soru: Anlam mı Mana mı? (Mana!?). Higuita görünümlü müstear genç Şahsi Fikrim, Üküdar’da ‘kültür küpleri’ sergini ziyaret etmiş. Şöyle diyor: Ne sergisi olduğunu anlamadım ama küpler çok güzeldi. Ercüment Efkâr’dan bir haber: Mustafa Kutlu yeni bir hikâye kitabı yazıyormuş. İsmet Özel’le bitireyim: Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı / Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak.





Yoruldum dünyayı tanımaktan

Kahramanmaraş’ın Yitiksöz’ü 28. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Mehmet Narlı’nın yayın kurulunda olduğu derginin kapağını güzel bir Yasin Mortaş fotoğrafı ve İzmet Özel’den bir dize süslüyor: öyle yoruldum ki yoruldum dünyayı tanımaktan. Arka Kapakta da aynı mizansen görülüyor. Zeminde Bünyamin K.’nın resmi üstünde şiiri. Yönetmen Duran Boz, “İnsan içte derinleştikçe dışındakileri fark eder” cümlesiyle başlıyor takdim yazısına. Yitiksöz Söyleşileri’nde konuk Vefa Taşdelen. Nigar Gizem Ünal, yazarla edebiyat ve felsefe üzerine konuşmuş. Söyleşi Taşdelen dosyasının da ilk metni. Dosyaya Mehmet Ulukütük, Çağrı Taşgetiren ve Nigar Gizem Ünal katkı sağlamış. Bu sayıda aralarında İnci Okumuş, Asiye Ceylan, Seher Özkök ve Derya Kurtoğlu’nun olduğu 21 şairden çalışmalara yer verilmiş. Hikâyecilerse Fatma Nur Uysal Pınar, Hasan Keklikçi, Uzakbay Pirjanov, Abdullah İpek, Yavuz Ahmet, Emel Karagedik, Recep Ayık ve Ahmet Ergin. Jale Önder Darıcı, Fatma Nur Uysal Pınar’ın Miyase Çıkmazı (Loras Yayınları) adlı kitabını ele alan metniyle de dergide. Şiirle bağlayayım. İki şairden. Önce İbrahim Gökburun: İsmini yıkılırken öğrendiğin şehirler / Amerikan bombalarıyla yıkılan / Belli belirsiz gülümsemeler. Ve Şakir Kurtulmuş: gökyüzünün kırık camlarından sular / akıyordu bulutlar durmadan akıyordu. Sanat, edebiyat ve düşünce dergisine, yitiksoz@ gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.





Ödüller ne işe yarar?

İki ayda bir çıkan Olağan Hikâye’nin 28. sayısı raflardaki yerini aldı. Sebahat Meraki’nin yayın kurulunda olduğu derginin yazı başlığını esinlendiğim 5 Öykücü Tartışıyor bölümünde konu başlığı Edebiyat Ödülleri Ne İşe Yarar? Öykücüler, Aykut Ertuğrul, Emin Gürdamur, Yunus Emre Özsaray, Bülent Ayyıldız, Mustafa Alpay ve Oğuzhan Oğuzbey, başlığa çıkarılmış sorunun cevabını aramışlar. Bana göre cevap basit: Motivasyon falan bir yana, dostlar ödülde görsün! Derginin hikâyeci kadrosu geniş. Aralarında Berna Atagün, Cemal Şakar, Eren Buğdaycı ve Büşra Çelik’in olduğu 12 hikâyecinin çalışmasına yer verilmiş. Gökhan Yılmaz’ın hazırladığı Üç Nokta Atışı’nda Cemal Şakar’ın Utanç’ı irdelenmiş ve usta yazarla bir konuşma yapılmış. Bölüm Şakar’ın hikâyesiyle bitiyor. Konuşmayı hazırlayan Yılmaz’la da bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Yılmaz, yedi ayrı kalemin sorularını cevaplamış. Konu, yazarın Tüm Müdahalelere Rağmen adlı kitabı. Sebahat Meraki’nin Güzergâh’ında Fatma Barbarosoğlu ve Müjgân İmkânsıza Komşu var. Dergilerde ekibi Varlık’ın mart sayısını masaya yatırmış. Hikâye dergisine, olaganhikaye@gmail.com e posta adresinden veya 0212 581 61 72 no’lu telefondan ulaşılabilir.



