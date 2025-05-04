Tarımın yol haritası

Hazırlıklarına geçtiğimiz eylül ayında başlanan 4. Tarım Orman Şurası’ndan çıkan kararların ilgili bakanlığın eylem planlarına dönüştürmesi bekleniyor. Yaklaşık 1600 kişiyle yapılan çalışma tarım, orman ve su sektörünün geleceğine ışık tutacak. Şuranın başlangıcından bu yana 87 farklı üniversiteden 288 akademisyen, 234 farklı sivil toplum kuruluşundan 417 temsilci, özel sektörden 205 katılımcı ve 687 uzman kamu personel olmak üzere 1597 şura üyesi çalışma gruplarında görev aldı. Şura için oluşturulan 16 çalışma grubunda 148 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 538 hedef belirlenirken, 3 bin 63 strateji ortaya koyuldu. Stratejilerle beraber toplamda 1.728 sayfalık dev bir kütüphane ortaya çıkmış oldu. Bakanlık 1997 yılından bu yana üç şura gerçekleştirdi. Bu şura için 16 çalışma grubu 148 toplantıda 538 hedef ve 3 bin 60 strateji belirledi. Çalışmaların sonucunda 371 hedef ve 2678 strateji belirlendi. Önceki şuralardan farklı olarak yaklaşık 3500’e katılımcıyla “atölye çalışmaları” yapıldı. Bu yılın ikinci en önemli etkinliği Ulusal Süt Zirvesi olacak. Ulusal Süt Konseyi’nin 20-23 Kasım’da Antalya’da düzenleyeceği zirvede 500’ün üzerinde katılımcı, 40 konuşmacı ve 100’ün üstünde firma yer alacak, süt endüstrisinin tüm paydaşları bir araya gelecek. Süt endüstrisinde dijital dönüşüm ve otomasyon, küresel pazarlara açılma stratejileri, global markalaşma yolunda patent, coğrafi işaret ve yöresel ürünlerin önemi zirvede ele alınacak başlıca konular arasında yer alıyor. Amaç ise sektörün en güncel konularını ele almak, yeni işbirliklerine zemin hazırlamak ve süt sektörünü daha güçlü adımlarla geleceğe taşımak. Yılın bir diğer etkinliği ise Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile Sürdürülebilirlik Akademisi’nin evsahipliğinde 17 Aralık’ta İstanbul’da Gıda Zirvesi yapılacak. Bu yıl 11. defa düzenlenecek zirvede tedarik zincirinden inovatif teknolojilere, sağlıklı beslenmeden israfın önlenmesine kadar birçok konunun masaya yatırılması planlanıyor.





Balıkçılığın derin raporu

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki problemler bir rapor haline getirildi. Meclis Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonunca sektör temsilcileri, bilim insanları ve kamu yöneticilerinin görüşleri alınarak tamamlanan rapor 407 sayfadan oluşuyor. Komisyonun görüşlerine başvurduğu Prof. Dr. Osman Samsun, Türkiye’de ilk defa milletvekillerinin su ürünleri temsilcilerini uzun uzun dinleyip çözüm önerilerinin ortaya konduğunu dile getirdi. 20 bilim adamının da görüşlerinin alındığı rapor dört ana temel üzerine odaklanıyor: Bütün bunlar bilimselliği ön planda tutmak, sürdürebilir balıkçılık döngüsünü gelecek kuşaklara aktarabilmek, doğayla hoşgörülü olarak bir işletim sistemi kurulması için. 129 ana başlık altında sunulan tüm tavsiye kararları uygulanabilirse önemli problemler de çözüme kavuşacak. Meseleler ve değinmeler Tarım ve Orman Bakanlığı “Tarımda AR-GE Destek Programı” için mayıs ayında 20. proje çağrısına çıkacak. Bugüne kadar 483 proje destekleme kapsamına alınırken, bu projelerin 456’sı sonuçlandı, 27’si ise devam ediyor. Program süresince desteklenen projeler için dolar kuru üzerinden bugünün değerleri ile 1,3 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı. Yem sanayicileri mısırda yeni tarife kontenjanı talep ediyor. Bu yıl mısırda açılan tarife kontenjanının bitmek üzere. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği acilen mısırda yeniden bir tarife kontenjanı açılmasına ve mümkünse gümrüksüz getirilmesi için bir plan yapılmasına ihtiyaç olduğunu duyurdu. Zeytinyağı markası Funoli dünyanın en prestijli organizasyonlarından New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’nda 2 altın madalya kazandı. Ödüle layık görülen Premium Organik Yüksek Polifenol (470+) ve Premium Göldere Yüksek Polifenol (550+) zeytinyağları Güney Ege’nin endemik Memecik zeytininden sadece kendi markası için üretim yapan butik tesisinde üretiliyor.





GÖZÜME TAKILANLAR

Kırkağaç kavununa AB tescili

Manisa Kırkağaç kavunu Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldı. 2008’de coğrafi işaretle tescillenen ürün uzun raf ömrü, kendine has aroması ve tadı ile biliniyor. Kırkağaç Belediyesi kavun çekirdeğinden içecek, kavun kabuğundan reçel, kavun kurusu, kavun pekmezi gibi ürünlerin ilçede üretilmesi için AR-GE projeleri yürütüyor.





Şef adaylarına eğitim verecek

İstanbul Gastronomi Merkezi’nin eğitmen kadrosuna katılan Kayhan Tarhan mesleki bilgi birikimini ve saha tecrübesini genç kuşak şef adaylarına aktarmayı hedefliyor. Mezzaluna, Backhaus, Dex Talas ve Marna gibi önemli restoranlarda mutfak şefliği yapan ve Osmanlı ve Türk mutfağına özgün yorumlar getiren Kayhan 21 yıllık profesyonel mutfak kariyeriyle tanınıyor.





Piazzetta Italiana’ya yeni şef

SWOT Hospitality bünyesinde faaliyet gösteren Piazzetta Italiana mutfak yönetimini Alessandro Bertinetti’ye emanet etti. Michelin yıldızlı restoranlardaki köklü deneyimi ve yenilikçi mutfak anlayışıyla tanınan ve İtalyan mutfağının zamansız lezzetlerini modern dokunuşlarla yorumlayan Bertinetti, Piazzetta Italiana’nın marka yönetici şefi olarak göreve başladı.





Süt helvası

Bursa şehrine ait lezzetlerden olan süt helvası Bursa helvası olarak da biliniyor. Osmanlı saray mutfağına ait bir tatlıdır. Günlük öğünlerde yer alırken doğum, evlilik, ölüm, hıdrellez, mevlit, kandil, köy hayırları ve bayram gibi özel günlerde ağızları tatlandırıyor. 2021’de Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının müracaatı üzerine tescil edilen bu tatlı yöre halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bursa turizm portalı gotobursa.com.tr’de Balkan kökenli bu leziz tatlının Bursa’nın birçok restoranında bulabileceğini kaydı düşülmüş. Çiğ inek sütü, tereyağı, un ve şeker kullanılarak pişirilir. Fırında üstü kızartılır. Tercihe göre ceviz içi veya fındık içi ile tarçın serpilir. Tabakta sıcak olarak servis edilir. Ancak soğuk olarak da tüketilebilir. Meraklısı için kısaca tariften bahsetmek gerekirse ilk önce tencerede un ve tereyağı renk alıncaya kadar kavurmak gerekiyor. Daha sonra ayrı kapta şekerle karıştırılan sütü eklemek icap ediyor. Muhallebi kıvamını alınca da ocaktan alıp tepsiye dökerek fırında üzeri kızardıktan sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz. Süt helvanızın çok şekerli olmasını istemiyorsanız kendinize göre şeker oranını belirleyebilirsiniz.



