Kansere karşı umut veren proje

GSK firması ve Oxford Üniversitesi tarafından kanserin önlenmesine yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla Kanser İmmün Önleme Programı hayata geçirildi. Kanserin nasıl geliştiğine dair kritik içgörüler elde etmek ve bu bulgularda kanserde bağışıklama geliştirmek amacıyla translasyonel araştırmalara odaklanılacak çalışmada GSK, bu erken aşama araştırmaları desteklemek için üç yıl boyunca 50 milyon pounda kadar yatırım yapmayı planlıyor.





Şef Özdemir’e yeşil yıldız

Şef Buğra Özdemir mutfağında sürdürülebilir uygulamalar sayesinde Michelin Yeşil Yıldızı’na layık görüldü. Michelin Yıldızı 1926’dan bu yana restoranlara verilen prestijli ödüllerin başında gelirken 2020’de tanıtılan Michelin Yeşil Yıldızı ise sektörün dönüşümünü desteklemek, farkındalık oluşturmak, sürdürülebilirlik uygulamalarını artırmak amacıyla sürdürülebilir gastronomi noktasında rol model olan restoranlara veriliyor. Her yıl yenilenen Yeşil Yıldız ile restoranda kullanılan ürünlerin menşei bilgisi, mevsimsel saygı, menü dengesi, atık yönetimi gibi faktörler değerlendiriliyor.





Van’ın 4 yöresel yemeğine tescil

Van’ın yöresel yemeklerinden erişte aşı, acem köftesi, Van tavası ve helise coğrafi tescil belgesi aldı. Şehrin kültürel mirasının korunması ve ileriye taşınması için çalışmalar sürdüren Van Ticaret ve Sanayi Odası yöresel lezzetlerden erişte aşı, acem köftesi, Van tavası ve helise için yapılan coğrafi tescil başvurusunu tamamladı. Son tescillerle birlikte coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 14’e yükseldi.





Gıdanın kimyası konuşulacak

Gıda Kimyası Kongresi önemli isimleri bir araya getiriyor. Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya/Kemer’de gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığının da desteklediği kongrenin ana teması gıda üretiminde sürdürülebilirlik. Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: BeyinBesin İlişkisi”, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak da “Krizler Yüzyılında Gıda Arzında Riskler ve Fırsatlar” konularını ele alacak.





AB’nin gıda kampanyasındayız

Avrupa Birliği (AB) çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) tüketicilerin gıda konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri amacıyla 2020 yılından beri ‘Safe2Eat’ başlığı altında düzenlediği iletişim kampanyasına bu yıl Türkiye de dahil oldu. Önceki yıllarda sadece AB üyesi ülkelere açık olan iletişim kampanyasında 2025’ten itibaren aday ülkeler de yer alabiliyor. Kampanya ile tüketicilere gıda konusunda bilimsel verilere dayalı güncel bilgiler ışığında yol gösterilerek, bilinçli tercihler yapmalarının sağlanması ve gıda israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor.





Kısa kısa değinmeler

Edirne beyaz peyniri Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretiyle dünyaya açılacak. Ürünün AB nezdinde coğrafi işaret alması için ocak ayında başvuru yapan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 2007 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili almıştı. Fairmont markasının Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar Istanbul’un Yiyecek İçecek Direktörlüğü görevine Halil Şirin atandı. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan Şirin 10 yıldan fazla sektör bilgisi ve tecrübesine sahip. Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan İzmir’de trafik kazasında hayatını kaybetti. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tarım camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun





GÖZÜME TAKILANLAR

Osmanlı’da mutfak kültürü

VakıfBank Kültür Yayınları “Osmanlı Mutfak Kültürü: Saraydan Halka, Klasikten Moderne”yi yayınladı. Osmanlı tarihi ve günümüz mutfak mirasının köklerine dair arşivlik bir çalışma Osmanlı mutfağının farklı dönemlerinde ve coğrafyalarında ortaya çıkan yemek alışkanlıklarını, kültürel etkileşim ve değişimleri, temel gıdalardan lüks tüketime geniş bir yelpazede Prof. Dr. Arif Bilgin ve Dr. Ömer Faruk Can’ın editörlüğünde 11 makalede okuyucuyla buluşturuyor.

Türkiye’nin mantar zenginliği

Prof. Dr. Ertuğrul Sesli’nin “Türkiye Mantarları” adlı eseri Alfa Yayınları’ndan çıktı. Doğu Karadeniz’den başlayan geniş çaplı saha çalışmalarıyla ve bilimsel araştırmalarla desteklenen eser hem amatörler hem de uzmanlar için rehber niteliğinde. Türkiye’nin dört bir yanından toplanmış mantar koleksiyonlarıyla hazırlanan kitapta 617 farklı mantar türü ayrıntılı biçimde 800’den fazla fotoğrafla anlatılıyor.





Adı Tarsus’tan tadı susamdan

Tarsus humusu pişmiş nohutların dövme bakır tas içerisinde tokmakla ezilerek içerisine tahin, limon suyu/tuzu, sarımsak ve çeşitli baharatlar ilave edildikten sonra üzerine kızdırılmış pul biberli yağ dökülmesi ve isteğe bağlı olarak pastırma eklenmesiyle hazırlanan ve sıcak olarak tüketilen bir yemek çeşididir. Ürünün ayırt edici özelliği, pişmiş nohudun tokmak ile ezilmesi sonucu elde edilen diri nohut ezmesinin pürüzlü tekstür yapıda olması ve sıcak olarak servis edilmesi. Yöre ile özdeşleşmiş çok meşhur yiyeceklerimizden olup bölgede menüsünde sadece bu yiyeceğe yer veren restoranlar bulunuyor. Yapımında Çukurova bölgesinde hasat edilen yerli susamlardan üretilen tahin kullanılıyor. Tarsus’ta ilk humus yapımı ise 1920’lerde başlamış ve günümüze kadar devam etmiş. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının müracaatı üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 yılında tescil edildi.



