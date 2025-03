Obezitenin bilimsel fotoğrafı

Dünya genelinde 1.9 milyardan fazla insan aşırı kilolu ya da obez. Obezite, çağın en yaygın ve ciddi sağlık sorunlarından biri olarak, bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor, toplum sağlığını tehdit ediyor ve sağlık sistemlerine ağır yükler bindiren bir salgın halde yayılıyor. TÜBA “Yüzyılın Salgını: Obezite” ile obezitenin kapsamlı ve çok boyutlu bir değerlendirmesini sundu. Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının katkılarıyla oluşturulan kitap değerli bir rehber niteliğin taşıyor. Obezitenin nedenleri, yayılma hızı, biyolojik ve sosyoekonomik etkileri, tedavi yöntemleri ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik politikaları eserde detaylı bir şekilde ele alınıyor. Obezitenin her yaş grubunu etkileyerek fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan önemli sonuçlar doğurduğunu ifade eden TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker şu bilgileri verdi:

TAV Havalimanları iştiraki BTA ile ünlü şef Ömür Akkor işbirliğiyle “Taste of Anatolia By Ömür Akkor” açılıyor. İlk olarak Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde yer alacak restoran Anadolu mutfağının zengin mirasını modern bir yorumla sunacak. Seçilmiş geleneksel tatlar, yerel malzemeler, coğrafi işaretli ürünler ve şefin özel tarifleri menüsünde yer alacak.

Aila’nın mutfak şefi Kemal Can Yurttaş, Metro Türkiye işbirliğiyle misafirlerine sürdürülebilir iftar sofrası hazırladı. Coğrafi işaretli iftariyeliklerin yer aldığı menüde Tarsus humusu, Antakya tabule, çipura pastırması ve babagannuş, nohutlu Karacadağ pirinci çorbası, mantar közlemesi, Konya yağ somunu, Balıkesir kuzu kol tandır, hurma dolgulu baklava yufkası yer aldı.

2021 yılında coğrafi işaret tescili yapılan bu kebap Afyon kebabı ya da Ramazan kebabı olarak bilinir. Un, su, maya ve tuz kullanılarak üretilen ve et suyuyla ıslatılan kebaplık pidenin üzerine kavrulmuş dana kuşbaşı etinin koyulmasıyla hazırlanır. Davet, kutlama, taziye sofralarında ikram edilen bu lezzetin geçmişi eskiye dayanır. Özellikle ramazan ayında yapıldığı için “ramazan kebabı” olarak da anılır.

Kuşbaşı et, suyunu çekene kadar kavrulur. Üzerini örtecek kadar su konup tuzu ilave edilerek tekrar pişirilir. Diğer tarafta pideler kare şeklinde doğranır. Pideler istenirse arzuya göre fırında ısıtılabilir. Pişen kuşbaşı etin suyu süzülür. Et suyu, pideleri ıslatmak için kullanılır. Islatılan pideler servis tepsisine alınır. Üzerine etler yerleştirilip istenirse bir kepçe et suyu gezdirilir. Yaklaşık 5 dakika kadar fırında dinlendikten sonra üzerine ince doğranmış maydanoz serpilerek servis yapılır.