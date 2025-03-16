Türk gıdasının Avrupa’daki geleceği

Türk gıda sektörünün Avrupa pazarındaki gücünü artırmak amacıyla 8 Şubat’ta Almanya’nın Hanau şehrinde “Türk Gıda Zirvesi” düzenlendi. MÜSİAD Avrupa tarafından tertip edilen zirvede ortak akıl çerçevesinde somut çözümler ve stratejilerin geliştirilmesi ele alındı. Gıda sektörünün mevcut sorunlarının tartışıldığı, geleceğe yönelik sürdürülebilir çözümlerin masaya yatırıldığı programda gıda sektöründeki yeniliklerin ve çözümlerin tartışıldığı konferanslar ve yeni ortaklıklar kurmak için fırsatlar yer aldı.

Birinci kuşak diye tabir ettiğimiz ve ilk dönem Avrupa’ya gelen dedelerimiz ve babalarımızın küçük işletmelerle başlattıkları bu yolculuk, bugün birçok büyük şirketin ortaya çıkmasına ve Türkiye’den Avrupa’ya yapılan gıda ihracatının büyük bir kısmının, Avrupa’da yaşayan Türk iş insanlarının gayretleriyle gerçekleşmesine vesile olmuştur.” değerlendirmeleri yer aldı. Avrupa’daki işadamlarımız gıda ticaretinde küçük şirketlerden büyük işletmelere dönüşerek hem Türkiye’ye hem de bulundukları ülkelere ekonomik katkılar sağlamaya devam ediyor.

MÜSİAD’a göre, Avrupa Birliği sınırları içerisinde Türk gıda sektöründe yaklaşık 146 bin girişimci faaliyet gösteriyor. Avrupa’daki Türk hanelerinin yıllık gıda harcaması 14,56 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu harcamanın en büyük kısmı yine Türk damak tadına uygun olarak Türk ürünleri ve Türk markaları üzerine oluyor.

Zirve hem geleneksel değerlerimizi hem de yenilikçi yaklaşımları bir araya getirerek, Türk gıdasının Avrupa pazarındaki marka değerini daha ileriye taşımayı hedefliyor. Katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerin ihracattaki rolünü güçlendirmek, lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve dijitalleşme gibi konular zirvenin önemli odakları arasında yer aldı. Avrupa’daki tüketici eğilimleri, çevre dostu üretim ve sürdürülebilirlik uygulamaları da ele alınan konular arasında yer aldı. Zirve Türk girişimcilerinin vizyonunu Avrupa’ya taşımada önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Ege’nin otları için festival

Bu yıl toprak zaman ve tat temasıyla 17-20 Nisan’da 14. Alaçatı Ot Festivali düzenlenecek. Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerin ön plana çıktığı festivalde bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otla ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. En güzel ot yemeği ve en çok ot çeşidini toplama yarışmaları yanısıra şefler meydanı, sanat sokağı, edebiyat buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, konserler ve doğa yürüyüşleri ile her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.

Yapay zekâ ile reklam filmi

Doğanay Şalgam’ın tamamen yapay zekâ ile hazırlanan yeni reklam filmi yayında. Çeşit çeşit yemeklerin, insanların, evlerin, kültürlerin hep aynı içeceklerle buluştuğu ramazan sofralarına artık şalgam ile lezzet katma zamanının geldiğini öne çıkaran reklam filmi, prodüksiyonu kadar akıllıca kurgulanan sıra dışı stratejisi ile de dikkat çekiyor. Jüpiter imzası taşıyan reklam filminin yapım aşamasında ise Mördak Yapım yer alıyor.

Ranchero’dan yeni konsept

Meksika’nın köklü tarihini, renkli kültürünü ve dünya mutfakları arasında apayrı bir yere sahip birbirinden özel tariflerini ülkemize taşıyan Ranchero ilk korner konseptli lezzet noktasını Zorlu PSM’de açtı. Fast food tarzı hizmet veren Ranchero Corner, Meksika mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerinden taco çeşitlerini bir arada sunuyor. Ziyaretçiler Taco Fuarte, Taco Rico, Street Taco, Burger Taco ve Vegan Taco gibi lezzetleri deneyimleyebilir. Ayrıca, totoposlarla hazırlanan Nachos ve tercihe göre süt reçeli veya çikolata sos ile servis edilen Churros tatlısı da menüde yer alıyor.

GÖZÜME TAKILANLAR

Öğrencilerin “Ramazan Risalesi”

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 29 yazıdan oluşan “Ramazan Risalesi” okuyucularla buluştu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Geleceğin Yazarları Projesi kapsamında hazırlanan risalede bu ayla ilgili öğrencilerin gözünden şiir, hikâye, hatıra ve deneme türünde yazılarla resimler yer alıyor. Risaleye İstanbul genelinde okullar ve dijital platformlardan ulaşılabiliyor.





Yılın gastronomi kitabı seçildi

Ekonomi gazetesinin Kitap dergisi “Yılın En İyileri Ödülleri”ni açıkladı. Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluşan jüri, Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın’ın “Saraydan Çarşıya Gaziantep’ten İstanbul’a/Kırk Kat Baklava Tarihi” (Mundi Kitap) kitabını yılın gastronomi kitabı olarak seçti. Gökmen Sözen’e de gastronomi kültürü emek ödülü verildi.





Milor’a örtülü reklamdan soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Üsküdar Kent Lokantasını ziyaret ederek deneyimini paylaşan yemek eleştirmeni Vedat Milor’a “örtülü reklam” yaptığı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Bakanlığın Milor’dan Kent Lokantası ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri ve gelir durumunu gösteren evrakları talep ettiği öğrenildi.

Memecik.

Memecik’e işaret

Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Aydın memecik zeytini AB tescilli 31. ürünümüz oldu. Böylece Gemlik zeytini, Milas yağlı zeytini ve Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininden sonra AB tescilli zeytinimizin sayısı dörde çıkmış oldu.