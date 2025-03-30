Film platosu ortasıında Anadolu mutfağı

Başta “Diriliş Ertuğrul”, “Kuruluş Osman” ve “Destan” olmak üzere birçok tarihi diziye evsahipliği yapan Bozdağ Film Platoları haftanın her günü saat 10 ile 20 arasında gezilebiliyor. Bu alandaki restoranın adı Osmanlı’nın ilk başkenti olan Söğüt’ten ilham alınarak belirlenmiş. Söğüt 1299 Restoranı aracılığıyla Anadolu mutfağından önemli lezzetler ziyaretçilere sunuluyor. Zengin mutfağıyla ramazanda da ziyaretçilerini ağırlayan mekânda mutfak şefi olarak da Hüseyin Bölük görev alıyor. Burada Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu mutfağının lezzetleri “Yaşayan Mutfak” konseptiyle sunuluyor. Konsept 2013’te Bodrum’da bilinçsiz tüketime karşı başlatılan bir akımı anlatıyor. Menülerinde geniş yelpazede ürünler yer alıyor. Başlangıçlar Selçuklu, ara sıcaklar Osmanlı, ana yemek ise 1000’li yıllardaki Anadolu’nun fethinden önceki yemeklerden seçiliyor. Bayram için de sokak lezzetlerini içine alan bir menü hazırlanıyor. Misafirlere yemekler hakkında çeşitli bilgiler verirken önemli bilgiler de öğrenen şef, mesela imece kültürünü aktarırken bir misafiri de bu kültürün günümüzde Meksika’da sürdüğünden bahsediyor. Veren el alan eli görmez düsturunun yansıması olarak eskiden mutfak duvarlarına dönme dolaplar inşa edilir, ihtiyacı olan boş tenceresini o dolabın kapağını açarak koyar, eliyle vurur, dolap döner ve dolu bir şekilde geri gelirdi. Bu kültür de Yemen’de günümüzde hala aktif olarak uygulanıyormuş.





Bir gastronomi şehri daha

Erzurum gastronomi alanında “Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi”ne girdi. Şehirdeki asırlık yemeklerin tescillendiğini dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kadim şehrimizin köklü ve zengin mutfak kültürünü korumak, geliştirmek ve dünya çapında tanıtmak için gastronomi alanında önemli projeler hayata geçirdiklerini belirtti. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi’ne ‘Gastronomi şehri Erzurum’ olarak dahil edilmesinin Erzurum’un eşsiz lezzetlerinin uluslararası düzeyde tescillendiğinin göstergesi olduğunu şu sözlerle vurguluyor: “Unutulmaya yüz tutan yemekleri kayıt altına alıyoruz. Genç şeflerimiz ve girişimcilerimiz için düzenlediğimiz eğitim atölyeleriyle mutfak sanatını geleceğe taşıyoruz. Şehrimizin damak tadını yaşatmak adına tadım etkinlikleri, yemek yarışmaları ve halk günleriyle lezzetlerimizi hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası gastronomi fuarlarında yer alıyor, cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı gibi tescilli lezzetlerimizi dünya sahnesine taşıyoruz. Mutfak kültürümüzü akademik anlamda da kayıt altına alınması adına yayımladığımız ‘Erzurum mutfak kültürü’ kitabımız, yemek geleneğimizi detaylı şekilde belgeleyerek araştırmacılara ve gastronomi meraklılarına kaynak teşkil ediyor.”





Mesir adına 485. festival

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ndeki Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin bu yıl 485’incisi düzenleniyor. Kazana dökülen 41 çeşit baharat ve bitki karıştırılarak elde edilen 8 ton mesir macunu festivalin son günü olan 27 Nisan Pazar günü Sultan Camii’nin kubbe ve minarelerinden vatandaşlara saçılacak. Mucize karışımın tarihçesi kısaca şöyle: Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın hasta olması sonrası Sultan Camii Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi 41 çeşit bitki ve baharatı karıştırarak bir macun hazırlar. Bununla şifa bulan Hafsa Sultan macunun diğer hastalara da verilmesini, talep artınca da kağıtlara sarılarak cami kubbesi ve minarelerinden saçılmasını ister. Macunun yapımında kullanılanlar zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yenibahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu.





Osmanlı şerbetleri tüketimi yaygınlaşacak

Osmanlı şerbetlerinin geleneksel ürün adıyla tescil edilmesi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. Osmanlı Devleti’nde imarethanelerde şerbethane adı verilen özel bölümlerde hazırlanan Osmanlı şerbetlerinin tescillenmesiyle koruma altına alınıp tüketiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.





Espressolab: Boykotu anlamadık

2014’te bir üniversitenin içinden doğarak 15 ülkeye yayılan yerli kahve zinciri Espressolab global devlerin hakim olduğu sektörde ilk defa bir Türk girişimi olarak dünya sahnesine çıkmayı başardı. İstanbul Saraçhane’deki gösteriler esnasında hakkında boykot çağrısı yapılan firmadan açıklama “neden boykot edildiğimizi anlamadık” şeklinde.





Yumurta ihracatına fon ayarı

Sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi artırıldı. Kesinti kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi. Konu hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat’taki düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlanmıştı.





'Eli böğründe' beklenen lezzet

Kahramanmaraş mutfağının en önemli lezzetlerinden “eli böğründe” yemeği ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Kahramanmaraş Belediyesi müracaatıyla 2021’de coğrafi işaretle tescil edildi. Dana eti veya kuzu eti, domates, yeşilbiber ve sarımsak kullanılarak hazırlanan bu yemek geleneksel taş fırınlarda 15 dakika civarında pişirildikten sonra lavaş ekmek ve ayran ile birlikte servis ediliyor. İlginç ve dikkat çeken ismi de pişme süresi boyunca sabırsızlıkla bekleyişten kaynaklanıyor. Adını hazırlanırken malzemelerin yan yana dizilmesi ve pişerken bekleyen esnafın elini böğrüne koymasından alıyor. Şehirde özellikle ramazan ayında ilgi gören bu lezzeti geçmişte çarşı esnafının pratik öğle yemeği olarak tükettiği biliniyor. Çarşıda esnaf yağ tenekesini keser, tenekenin içerisinde et, domates ve biber koyarak bu yemeği hazırlayıp fırına gönderirdi. Yemeğin az yağlı kaburga etiyle odun ateşinde pişirilmesi önemli. Baharat girmez, ancak ete az biraz kekik atabilirsiniz.



