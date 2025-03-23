Sofranızdan ‘bereket’ eksik olmasın

Osmanlı döneminde hat sanatı, yazının estetik ve sanatsal bir biçimde kullanılmasını ifade eden özel bir sanat formu olarak büyük bir gelişim göstermiştir. Bu sanat, cami duvarlarından kitap süslemelerine kadar geniş bir yelpazede uygulanmış, aynı zamanda günlük kullanım eşyalarına da estetik bir değer katmıştır. Özellikle tabaklar, hat sanatıyla süslenerek hem işlevsel hem de sanatsal objeler haline getirilmiştir. Bu dönemde, hat sanatıyla süslenmiş tabaklar, genellikle porselen veya bakır malzemeden yapılır. Bu tabakların üzerine çeşitli hat stilleriyle örneğin, sülüs, nesih, rik’a yazılar işlenir. Bu yazılar, çoğunlukla dini metinler, özlü sözler veya estetik ifadeler içerir. Yazılı tabak geleneği bugün unutulmuş olsa da Hattat Mehmed Özçay, bu kıymetli geleneği yeniden hatırlatıyor. Özçay, yüzyıllar boyunca süregelen bu estetik anlayış, hem sanatı hem de kültürel bir geleneği günümüze taşıyor.

“Hat sanatı, İslam medeniyetinde sosyal hayatın her alanında olan bir sanattır” diyen Hattat Mehmed Özçay, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, bütün kağıt üzerine dökülen eserlerde, bunun yanında İslam mimarisinin de bu sanatın olmazsa olmazlarından olduğunun altını çiziyor. “Ama sadece bu alanlarda değil hayatın diğer alanlarında da geniş bir şekilde kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi de köklü bir gelenek olan tabaklar. Bilhassa Abbasiler döneminden itibaren yaygınlaşmaya başlamış. Semerkant, Nişabur bölgelerinde yazılı tabakları görüyoruz. Bu yazılı tabaklar şu anda dünyanın muhtelif büyük müzelerinde sergilenmektedir” diyen Özçay, bu çok güzel örnekleri görülen tabakların yüzyıllar boyunca bu gelenek devam ettiğini ancak her nasılsa sonradan azalıp bittiğini ifade ediyor. Bu geleneğin günümüzde de devam etmesi babında geçtiğimiz sene bir seri tabak çalıştığından bahseden Özçay, “Bunlardan bir tanesi de ve en çok sevdiğim ‘bereket’ kelimesinin tekrarlandığı tabaklar oldu. Bu çalışmayı, bu geleneğin yaşatılması için güzel bir vesile olduğunu düşünüyorum. Sofralarınızdan bereket eksik olmasın diyorum” diyor. Bu özel tabakları Ramazan boyunca Tepe Restaurant’ta görebilir, iftar sofralarımızda hat sanatının zarafetini yakından deneyimleyebilirsiniz.