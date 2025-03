Mizahi bir iç hesaplaşmayla yazdım

Aslında başta biraz kararsız kaldım. Kendimi yazabilen biri olarak görmüyordum; oyuncu olarak kendimi çok daha iyi ifade edebiliyorum ve mesleğimi iyi icra edebiliyorum. Ama yazmak konusunda kendime güvenim yoktu. Kitaba, 12 Eylül dönemindeki çatışmalı ortamda kaybettiğim bir çocukluk arkadaşımın hikâyesini anlatarak başladım. Sonrasında ise her şey bir çorap söküğü gibi geldi. Kitap, bir iç hesaplaşmaya, bir iç dökme haline dönüştü. Söylemek istediğim ama bir türlü söyleyemediğim, aklıma takılan her şeyi çeşitli makalelerle uzun bir süre içinde yazmış oldum.

Kitabının sonunda yer alan “Yaşam, ölüm, vasiyet” yazısında duygulandım. Orada gerçekten zorlandım çünkü bir şekilde veda, çocuklardan ayrılmak çok kolay olmuyor. Ölüm hepimize bir gün gelecek; hepimiz ölümlü fanileriz. Sevdiklerinden ayrılmak gerçekten zor. Ancak bir yazımda, “Aslında herkesin ölüm zamanı ve tarihi belli olmalı ve buna göre yaşamalı insanlar. Belirsizlik, insanları sahte umutlara sürüklüyor” demiştim. Hayatımdaki en büyük dönüm noktası, kızımın epilepsi hastalığına yakalanması oldu. Kızımın epilepsi hastalığından sonra hayatın çok daha anlamlı ve değerli olduğunu fark ettim. Bu durum hayatımı kökten değiştirdi ve dönüştürdü. Hayata bakış açımı tamamen farklı bir noktaya taşıdı. İnsan her şey yolundaymış gibi düşünürken, hayatın sürprizlerle dolu olduğunu ve bir anda her şeyin altüst olabileceğini anlıyor. Artık ben de bunu göz önünde bulundurarak yaşıyorum, her anın kıymetini daha iyi biliyorum. İnsanlar çoğu zaman birçok şeyi erteliyor. “Nasıl olsa çok zamanımız var” diye düşünüyoruz. Ama Allah hepimize fani ölüm vermiş ve sonunda hepimizin bir son noktası var.