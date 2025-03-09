İftar sofrasına serin tatlar

Ramazan kültürünün önemli bir parçası da komposto ve hoşaflardır. İftar sofralarında yer alan bu serinletici ve lezzetli içecekler mevsimin taze ve kuru meyvelerinden yapılırlar. Yaz aylarında bolca bulunan kayısı, vişne, erik, elma gibi meyvelerin kurtularak saklanmasının ilhamıyla ortaya çıkan hoşaflar, adını dil bilimcilere göre “hoş-ab” kelimesinden almaktadır. Bir veya birden çok kuru, taze meyvenin birbiriyle karıştırılıp kaynatılmasıyla elde edilen bu hoş lezzetli sular, biraz tarçın, zencefil, karanfil ilavesiyle metabolizmayı hızlandırıcı etki de yaparlar. Böylece sindirim sistemini olumlu etkiledikleri gibi, ferahlamayı da kolaylaştırırlar.

Osmanlı saray mutfağında da Anadolu halk mutfağında da hoşaf ramazan ayının kıymetli içeceklerindendir. Özellikle kuru meyvelerde bulunan yoğun lif ve mineraller, A, D, E vitaminleri ile antioksidanlar, hoşafları şeker katılmadan pişirildiğinde çok daha sağlıklı hale getirirler. Özellikle kış aylarına denk gelen ramazanlarda, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok daha fazla yer vermemiz gereken hoşafların hemen her damağa hitap eden bir tarifini bulmak da mümkündür. Kızılcık, kuşburnu, limon ile yapılan ekşi tatlara, kuru üzüm, elma ve tarçın hoşafları tatlı aromalara, ayva, kayısı, şeftali hatta hurma hoşafları daha az şeker içeren ve aynı zamanda hoş aromalara örnek verilebilir. Bir hoşafı yapabilmenin temel basit bir yolu vardır: Taze meyveyi bir gece şekerde bekletip ertesi gün su ilave ederek kaynatmak, kuru meyveyi ise su ve şeker ilave ederek kaynatmak. Temelde lezzetin sırrı, kullanılacak ufak aromatik bitki ve tohumlardır. Ayrıca mutlaka bir gece dinlendirdiğimiz hoşaflar, gerçek lezzetine kavuşurlar. Bu yüzden örneğin elma, ayva hoşafına tarçın, ekşi bir hoşafa bir parça demirhindi, kayısı hoşafına bir parça zencefil, zerdeçal eklenip daha lezzetli ve sağlıklı hale getirebiliriz. Hatta kurutulmuş reyhan ile başlı başına bir şerbet hazırlanıp iftar sofralarına şık bir serinlik ekleyebiliriz. Hepsi en zahmetsiz şekilde nasıl yapılır görebilmek için birkaç örnek tarif verelim. Sağlıklı, mutlu bir ramazan günü dilerim. Allah dualarınızı kabul buyursun.