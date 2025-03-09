Bu haftanın dergileri

Muhit, 62. sayısıyla okuruyla buluştu. Grafik tasarımını Adem Şenel’in yaptığı derginin arka kapağını Selçuk Sümer Özel’in fotoğrafı ve İlker Nuri Öztürk’ün şiiri süslüyor. Şubat sayısının sunuş yazısında şöyle diyor İbrahim Tenekeci: Müslümanların kederi kederimiz. Muhit’i tanıttığım bu yazımda fotoğraflarla ilerleyeceğim. Şöyle ki dergideki her bir fotoğrafa iki satır yazı yazacağım. Bakalım ortaya ne çıkacak? Ön kapak fotoğrafıyla başlayayım: Uzakta bir yalnız ağaç gibisin, kar altında. İbrahim Kalın fotoğrafı için: Gerçek olan ne, nedir hayâl olan? Özlem Akgül fotoğrafları için: Gün gelir şahit ister demir parmaklıklar ardından baktığına. İkinci fotoğrafa: Bayrağı bayrak yapan yoksa bir gülümseme mi? Üçüncü fotoğrafa: Hayat dört kelimedir, köprü, atın, araban ve sen. Dursun Çiçek fotoğrafı için: İşte buradasın. Rüzgâr, bulut, ufuk. Meryem Betül Koçak fotoğrafları için: Öndeki çiçeğin güzelliği arkada duranlardan. İkinci fotoğrafa: Her nakışa bir ah işle ustam. Selçuk Sümer Özel fotoğrafı için: Kaleler, burçlar virane şimdi, tiranlar nerede? Melike Biradlı fotoğrafı için: Bir çiçek gülümsüyor içime içime. Kemal Kurak fotoğrafı için: Pencereden kar geliyor. Cevat Olçok fotoğrafı için: Günebakan bana da bak e mi. Selçuk Sümer Özel fotoğrafı için: Kararsızım… Şiir mi, gün batımı mı? Şiir. Öztürk’ün şiiriyle bağlayayım: İhtiyar çatılarda bekliyor şehri / kendi sesi ağıtlardan ötede / adına yazılı bir güvercin / narin iskeletiyle huzur içinde. Fikir ve edebiyat dergisine, info@muhit.com.tr e posta adresinden ulaşılabilir.

Değinmeler...

Nurettin Durman’ın Gerçek Hayat’ta (2008) yayımlanan söyleşisinden: Soru: İnternetin yaygınlaştığı bir ortamda edebiyat dergilerinin işi çok mu zor? Cevap: İnternet sitelerinden ... Edebistan gibi birkaçında yazıyorum. Bazı sitelere şiirlerimi koymuşlar. Fakat genel itibariyle sanal âlem bana sahici gelmiyor. Ömer Lekesiz’in Edebistan’ı gibi seçici ve seçkin değil, bütün edebiyat siteleri. Binlerce şiir var internette. Şiiri görüyor ama okumadan geçip gidiyor okuyucu. Oysa dergiyi eline alıp baksa, işin rengi değişecek. Hem dergide, hatalarını görebiliyor, başkalarını takip edebiliyorsun.





HECETAŞLARI

Dergisi bu hafta sol köşenin konuğu. ‘e-dergi’ olarak okuruyla buluşan Hecetaşları’nı Tayyib Atmaca yönetiyor. Dergiler yuvası Kahramanmaraş’ın sinesinden çıkan bu aylık şiir dergisi 10 yıldır yayımlanıyor. 120. sayısı 15 Şubat 2025 tarihli. Şöyle bir bölüm var derginin künyesinde: muhabbet yeri: / haydarbey mh. 32077. sokak /armada / 2 d blok / nu: 6 / onikişubat / Kahramanmaraş. Dergiye ulaşmak için www.hecetaslari.com’a uğramak yeterli. Ayrıca 0535 391 92 50 no’lu telefondan veya hecetaslaridergisi@gmail.com e posta adresinden de irtibat kurmak mümkün. Derginin son sayısında imzası olan isimler, İbrahim Baz, Ahmet Efe, Rifat Kütük, Basri Doğan, Afak Şıhlı, Ahmet Çelebi, Ahmet Kâfî, İbrahim Berber, Ekber Qoşalı, Selim Lale, Süleyman Abdulla, Olgun Albayrak, Ömer Karayılan, Şükrü Ünal, Şemsullah Aqayi, Selman Bilgili, Satılmış Şen, Casim Babaoğlu, İsmail Bingöl, Mustafa Işık, Vahit Arslan, İlhan Nazik ve Metin Özarslan. Dergiden bahsetmişken Hecetaşları e-Kitapları’nı da zikretmek gerekir. Şimdilik bu başlık altında Tacettin Şimşek, Tayyib Atmaca ve Hüseyn Kaya’dan 12 kitap okurunu bekliyor. Şiirle bağlayayım. Şair Kütük’ün Mersiye’sinin son kıtası: Yaslı niyazlarla yüklenir dengim / Toprakla sırlanır silinir rengim / Zamanın sazında biter ahengim / Değişmez ölümün verdiği hüküm.





Edebiyat aşkla var!

Kitap dünyadan daha büyüktür alt başlığıyla çıkan Sabitfikir’in 168. sayısı yayımlandı. Başlığı derginin yönetmeni Mustafa Akar’ın giriş yazısının ilk cümlesinden devşirdim: Aşk olmasa edebiyat olmazdı. Şöyle bitiriyor sözünü Akar: İman da ihsan da imkân da aşk dolayısıyla var. Bu sayının dosya başlığı Edebiyatın Fedakâr Âşıkları. Kararsız Okur’da da aşk romanları var. Derginin söyleşi konuğu ‘iyilik’çi Fatma Bayram. İyiliğin bizim kendimizi iyi hissetmemizden bağımsız olduğunu söyleyen Bayram’la Özge Özkul konuşmuş. Bir diğer konuk Eray Sarıçam’ın sorularını cevaplayan Filistin Mektupları kitabının yazarı Mustafa Özel. Son misafirse Doğukan İşler’in şöyleştiği Burcu Şahin. Bir dizi film reklamı gördüm Sabitfikir’de: Kardelenler. Seyredeceğiz bakalım. Orkun Galolar’ın Terskarga’sı sıkı takip ettiğim köşelerden. Güzel yaşamak için ne yapmak gerektiği sorusuna cevap arayanlar Rabun Güreş’in yazısına bakmalı. Ayşe Hicret Aydoğan, Mustafa Başpınar’ın Büyü Bozuldu’sunu irdelemiş. Çocuk edebiyatının güçlü kalemlerinden H. Salih Zengin’se ‘masal’ konusuna eğilmiş. Mustafa Uçurum, yazarlığının 40. yılındaki Cihan Aktaş’ın Kar Gibi Patiskalar’ıyla ilgili bir metin kaleme almış. Son çalışma Muhammed Bâkır Köse imzalı. Köse, adaşı Muhammed Ali’yle ilgili detaylar vermiş. Kitap ve edebiyat dergisine, editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Düş Çınarının Gölgesinde

İstanbul’da yayımlanan İstanbul Birnokta, 277. sayıya ulaştı. Feyza Rumeysa Altındal’ın yayın koordinatörü olduğu derginin bu sayısının şiir ağırlıklı olduğu görülüyor. Yazı başlığım Nurettin Durman ağabeyin metninin başlığı: Düş Çınarının Gölgesinde. Bir şair olarak günlükler tutuyor Durman ağabey. İlk şiirini ben doğmadan önce yayımlatan şairin günlükleri, şair hayat/yaşamak ilişkisini daha yakından görebilmemiz için bulunmaz nimet. Giriş yazısında soruyor yönetmen Mürsel Sönmez: Derde devâ mıyız, başa bela mı? Çâreden yana olduğumuzu bilen biliyor. Kapak içindeki Süleyman Çelik imzalı Yolda başlıklı çalışmayı Özcan Ünlü’nün İstanbul Mavisi şiiri takip ediyor: … İstanbul / Sabır sıvalı kuyumuz. Andıklarım dışında bu sayının şairleri, Şakir Kurtulmuş, Mustafa Özçelik, Ercan Ata, Yasin Mortaş, Sinan Davulcu, Şadiye Kılıç, Abdurrahman Karakaş, Salih Varlı, Ali Yasin Güzey, Akif Dut, Abdurrrahman Adıyan, Burhan Tuz, Saltuk Buğra Bıçak, Fatih Öğüt, Vahdettin Oktay Beyazlı, Muharrem Kaplan, Mehmet Fatih Öz ve Muhsin Küllüoğlu. Mortaş’ın dizeleriyle bitireyim: göğe baktıkça / içime seslenmeyi öğrendim. Edebiyat dergisine 0216 324 36 05 veya 0216 557 82 87 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.



