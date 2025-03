Portakalın hikayesi

Üç kuşaktır turunçgil yetiştiriciliği yapan 43 yaşındaki Ufuk Övünç, bu mesleği dedesinden ve babasından devralmış. Son 10 yıldır üreticilik yapan Övünç, turunçgil yetiştiriciliğine olan bağlılığını şu sözlerle dile getiriyor: “Bu işi öncelikle kazanç sağlamak için yapıyoruz ama mesele sadece para değil. Atalarımızdan bize miras kalan bir emanet. O yüzden her ağacı, her meyveyi gözümüz gibi koruyoruz. İnsanlara sağlıklı ve güvenilir gıda sunmak ise benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bir portakal ağacının meyve vermesi yıllar süren bir süreç ama o emeğin karşılığını almak, o meyvenin dalında olgunlaştığını görmek tarif edilemez bir mutluluk.” Adana için portakal, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir sembol. Şehir, her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali ile bu meyveyi kutluyor. Övünç, “Portakal Adana’nın simgesi. Festival, bu kültürü yaşatıyor hem turizme hem de üretime büyük katkı sağlıyor. Adana mutfağında portakalın ayrı bir yeri var, tatlılardan yemeklere kadar her yerde kullanılıyor. Adana portakalı, özellikle üstün aroması ve parlak rengiyle ihracatta da çok tercih ediliyor. Ayrıca ekim ayından mayıs ortasına kadar uzanan geniş bir hasat periyodu var. Bu da insanların yıl boyunca taze portakal tüketebilmesini sağlıyor” sözleriyle festivalin bölgeye kattığı değeri anlatıyor.