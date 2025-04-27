Uzayda gıda üretmek mümkün mü?

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından finanse edilen yeni bir araştırma uzayda gıdanın üretilip üretilmeyeceği konusu. Buna göre uzayda hücrelerden gıda üretiminin mümkün olup olmadığı test ediliyor. Bilim adamları yerçekiminin az olduğu ve radyasyon seviyesinin yüksek olduğu uzay ortamında laboratuvar üretimi gıdaların yetiştirilip yetiştirilemeyeceğine dair araştırmalar yapıyor. Astronot başına günlük 20 bin sterline kadar çıkabilen beslenme maliyetlerinin azaltılması hedeflenen araştırma olumlu sonuç verirse astronotlar yakın gelecekte biftek, püre ve tatlı gibi yiyecekleri doğrudan uzayda laboratuvar ortamında üretebilecek. Projede kullanılan “biyoreaktör” isimli sistemin; protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel besin maddelerini hücrelerden üretip, bunları gerçek gıdaya dönüştürmesi hedefleniyor.





Sofradan beyaz perdeye

23-25 Mayıs tarihlerinde Urla’da Uluslararası Gastronomi Film Festivali düzenlenecek. Sofradan beyaz perdeye uzanan yolculukta gastronomi ve sinema atölyeleri ve film gösterimleri 3 gün sürecek. Türk gastronomi filmleri kültürünü geliştirmek ve bu alandaki yaratıcı girişimlere destek vermek amacıyla düzenlenecek festivalde gastronomi dünyasının deneyimli şeflerinden yenilikçi bakış açıları sunan sanatçılara, sinemacılardan yemek tarihçilerine kadar geniş bir yelpazeden konuşmacıların yer alacak.





‘Lonca’ portalı 10 yaşında

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hayata geçirdiği “Lonca” portalı 10 yaşında. Portala hem Osmanlı’nın esnaf ve sanatkarlara yönelik teşkilatı dijital ortamda yaşatılıyor hem de kömürden gıdaya, giyimden eczacılığa, mobilyadan bilgisayar programlamaya kadar 30 ürün grubunda 100 binlerce ürüne ve üreticilerine “lonca.gov.tr” internet adresi üzerinden tek tıkla ulaşılabiliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun esnaf ve sanatkarları buluşturan “lonca” sistemini dijital ortama taşıyan platformda il ve ilçe bazında hangi işletmelerin faaliyet gösterdiği, neler ürettikleri ve onlara nasıl ulaşılabileceği ayrıntılı olarak yer alıyor.





Acı ot festivali

Bodrum’un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amacıyla Acı Ot Festivali altıncı defa düzenlendi. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki festivalde 260’dan fazla stantta yöresel ve el emeği ürünler yer aldı. Konser ve yöresel halk oyunları gösterileri yanısıra ünlü şeflerin katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı. Etkinlik boyunca standlarda Bodrum’un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu yer aldı.





Çörek otu yağı mucizesi

Ölümden başka her derde deva olarak bilinen çörek otunun kanser hücresini öldürdüğü tespit edildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Mehmet Gürbilek ve ekibinin yürüttüğü 6 yıl süren bilimsel çalışma sonucunda çörek otunun etken maddesi olan timokinonun kemoterapi ve radyoterapi süreçlerine eklenmesiyle kanser hücrelerini önemli oranda yok ettiği belirlendi. Bu aşamada bu maddenin ilaç formuna dönüştürülerek klinik kullanıma sunulması hedefleniyor.





Don vurmayan cevizler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Prof. Dr. Mehmet Sütyemez’in yaklaşık 20 yıllık melezleme ve ıslah çalışmasının ardından geliştirdiği “Bertiz Hilali”, “Diriliş”, “Helete Güneşi” ve “Ahir- Nut” isimli ceviz türleri Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescillendi. Üniversiteye ait 175 dekarlık bahçesinde dikili olan dünya çapında tescilli 250 ceviz ağacı soğuktan ve zirai dondan büyük oranda etkilenirken bu 4 ceviz çeşidi etkilenmedi.





GÖZÜME TAKILANLAR

Türk mutfağı Japon üniversitesinde

Türk mutfağı Otsuma Kadın Üniversitesi müfredatına girecek. Türk mutfağı Japonya’da Otsuma Kadın Üniversitesi’nde ders olarak okutulacak. Japonya’nın en büyük gıda fuarı Foodex Japan Fuarı’na 42 Türk gıda ihracatçısıyla çıkarma yapan Ege İhracatçı Birlikleri başkanları Türk mutfağının Otsuma Kadın Üniversitesi müfredatına girmesi konusunda mutabakata vardı.





Otellerin gıda israfı azaldı

İsrafı önlemeyi ve sıfır atığı simgeleyen turuncu bayrağı dalgalandıran otellerde, gıda israfı önleme oranı yüzde 40’lara ulaştı. Bu oranın yüzde 70 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. 2017’de temelleri atılan turuncu bayrak uygulaması 2019’dan itibaren Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu tarafından 85 kriteri yerine getiren otellere veriliyor.





Her eve bir tarih kitabı

Kuruluşunun 94. yılı sebebiyle “Her Eve Bir Tarih Kitabı” projesini başlatan Türk Tarih Kurumu Türk tarihindeki önemli devlet adamlarının tarihe iz bırakan yönlerini 4 ana başlıkta 100 kitapta bir araya getirdi. Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Erzurum, Semerkant, Balkan ve Azerbaycan şehirleri başta olmak üzere Türk tarihinin önemli şehirleri de projede yer alacak.





İnegöl piyazı

İnegöl köftesinin yanında olmazsa olmaz lezzetlerden, İnegöl’ün tescilli özel yiyeceklerinden olan ve yörede ana yemek olarak da tüketilen İnegöl piyazı yumurta, kuru soğan, domates, yeşilbiber, haşlanmış kuru fasulye, maydanoz, zeytinyağı, su, tuz ve sumak kullanarak yapılan bir salata türüdür. Piyazın hazırlanması ve pişirilebilmesi için öncelikle ana malzeme olarak fasulye hazır edilmeli. Fasulye orta ateşte haşlandıktan sonra yumurtalar da normal oda sıcaklığındaki su içerisinde yaklaşık 10 dakika katı formda olacak şekilde haşlanır. Yeşilbiber ve kabukları soyulmuş soğan ile maydanoz doğranarak hazırlanır. Domatesler küp küp küçük parçalara doğranır. Üzerine sumak, tuz ve talebe göre zeytinyağı gezdirilerek servise hazır hale gelir. Soğuk olarak tüketilmesi tercih edilir. 200’ün üzerinde yemek çeşidi bulunan İnegöl mutfağına ait piyaz artık tescilli lezzetler arasına girdi. Bu sebeple Gastro İnegöl Restoranı şefleri tarafından ürünün lansmanı yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda daha önce de İnegöl köftesinin yanısıra, sütlü kadayıf, çıbrıka bitkisi, cerrah kuru fasulyesi, mişorizden oluşan 5 ürünün tescili yapıldı.



