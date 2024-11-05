Kadınlar boks dalında altın madalya almıştı: Erkek olduğu ortaya çıktı

2024 Paris Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyet kimliği, sızdırılan bir sağlık raporuyla gündeme geldi.
Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından elde edilen ve kamuoyuna yansıyan rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor.
Haziran 2023'te Paris'teki Kremlin-Bicêtre Hastanesi ve Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine Hastanesi uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Khelif’in biyolojik özellikleri detaylandırılıyor. Raporda Khelif'in rahminin bulunmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme, aslında yeni değil.