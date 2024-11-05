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Kadınlar boks dalında altın madalya almıştı: Erkek olduğu ortaya çıktı

Kadınlar boks dalında altın madalya almıştı: Erkek olduğu ortaya çıktı

12:325/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cezayirli boksör Imane Khelif.
Cezayirli boksör Imane Khelif.

2024 Paris Olimpiyatları’nda kadınlar boks dalında altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyet kimliği, sızdırılan bir sağlık raporuyla gündeme geldi.

Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından elde edilen ve kamuoyuna yansıyan rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor.


Bu durumun,
5-alfa redüktaz yetmezliği adı verilen bir hastalığa
işaret ettiği belirtiliyor.

Haziran 2023'te Paris'teki Kremlin-Bicêtre Hastanesi ve Cezayir'deki Mohamed Lamine Debaghine Hastanesi uzmanları tarafından hazırlanan raporda, Khelif’in biyolojik özellikleri detaylandırılıyor. Raporda Khelif'in rahminin bulunmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme, aslında yeni değil.



Ne olmuştu?

Khelif’in XY kromozomlarına sahip olduğu daha önce de gündeme gelmiş ve Uluslararası Boks Birliği (IBA), 2023 yılında Yeni Delhi’de düzenlenen
Dünya Şampiyonası’ndaki altın madalya mücadelesine katılmasını yasaklamıştı
.

#2024 Paris Olimpiyatları
#Imane Khelif
#Boksör

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