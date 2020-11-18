Vücudumuzdaki kanın katılaşması ya da pıhtılaşması durumu her ne kadar belirli tehlikelere yol açsa da gündelik hayatta tüketeceğiniz bazı gıdalar sayesinde kanı sulandırmak mümkün. Tabii bu şikayetler dayanılmayacak gibi ise bir doktora gözükmekte fayda var. Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir.

KORONAVİRÜS Araştırma: Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını arttırabilir

Fakat ilaç kullanmaktan hoşlanmıyorsanız kan sulandırıcı yiyecekler sayesinde de bu sorunu çözebilirsiniz. Peki, kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

HAYAT Balık yağı tüketirken dikkat

Kan sulandırıcı besinler nelerdir?

Kan dolaşımının sağlıksız olduğu durumlarda vücutta ağrılar ve kramplarla seyreden rahatsızlıklar meydana gelir. Kan dolaşımını bozan faktörlerden birisi de kanımızın fazla koyulaşması neticesinde dolaşımının yavaşlamasıdır. Kan sulandırıcı besinler tüketerek bunun önüne geçebiliriz. Kan sulandırıcı ilaç kullananların bu besinleri daha az tüketmelirinde fayda var. Çünkü; kiraz aspirin etkisi yaptığından kanı aşırı sulandırır.

REKLAM

KORONAVİRÜS Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir

Kan sulandırıcı meyvelerin ortak noktası C vitamini ihtiva eden meyve grupları olmaları. Bunlar Portakal, limon ve greyfurt başta olmak üzere, kiraz ve kara üzüm kan sulandırıcı meyveler arasında yer almakta.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs hastalarında aspirin kullanımına dair açıklama

Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak en etkili kan sulandırıcı gıdaların başında gelmektedir. Doğrudan kanı sulandıran sarımsak aynı zamanda kan akışını da düzenler.

Zeytinyağı

Zeytinyağı kanın incelmesinde aktif rol oynar. Zeytinyağında bulunan maddeler kanın pıhtılaşmasını engeller.

Zerdeçal

Kolesterolün damarlarda birikmesini engeller ve kanın katılaşmasına engel olur.

REKLAM

Papatya, Ekinezya ve Karanfil Çayı

Bu bitki çaylarının kan dolaşımının düzenlenmesinde büyük katkısı vardır.

Kırmızı Biber

Kırmızı Biber de Zerdaçal gibi kan sulandırıcı bir görev görmektedir.

Kızılcık Meyvesi

Kanın vücuttaki dolaşımında bir denge sağlar ve kanı sulandırır.

Üzüm

Kuru ya da yaş fark etmez kanın sulandırılmasına başat rol oynar.