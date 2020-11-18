Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Günlük hayatta meydana gelen vücut ağrıları, sancılar ya da kramplar eğer önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Kan dolaşımının normalden farklı ya da düzensiz şekilde seyretmesi, özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda tüm bir dolaşım sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Hatta pıhtılaşma meydana gelebiliyor. İşte bu nedenle bir doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviyeler almakta fayda var. Fakat doktora başvuracak duruma gelmeden önce tükettiğimiz besinler ile kanın sulanmasını sağlayabiliriz. Peki, kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Fakat ilaç kullanmaktan hoşlanmıyorsanız kan sulandırıcı yiyecekler sayesinde de bu sorunu çözebilirsiniz. Peki, kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Kan sulandırıcı besinler nelerdir?
Kan dolaşımının sağlıksız olduğu durumlarda vücutta ağrılar ve kramplarla seyreden rahatsızlıklar meydana gelir. Kan dolaşımını bozan faktörlerden birisi de kanımızın fazla koyulaşması neticesinde dolaşımının yavaşlamasıdır. Kan sulandırıcı besinler tüketerek bunun önüne geçebiliriz. Kan sulandırıcı ilaç kullananların bu besinleri daha az tüketmelirinde fayda var. Çünkü; kiraz aspirin etkisi yaptığından kanı aşırı sulandırır.
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Kan sulandırıcı meyvelerin ortak noktası C vitamini ihtiva eden meyve grupları olmaları. Bunlar Portakal, limon ve greyfurt başta olmak üzere, kiraz ve kara üzüm kan sulandırıcı meyveler arasında yer almakta.
Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Sarımsak
Doğal bir antibiyotik olan sarımsak en etkili kan sulandırıcı gıdaların başında gelmektedir. Doğrudan kanı sulandıran sarımsak aynı zamanda kan akışını da düzenler.
Zeytinyağı
Zeytinyağı kanın incelmesinde aktif rol oynar. Zeytinyağında bulunan maddeler kanın pıhtılaşmasını engeller.
Zerdeçal
Kolesterolün damarlarda birikmesini engeller ve kanın katılaşmasına engel olur.
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Papatya, Ekinezya ve Karanfil Çayı
Bu bitki çaylarının kan dolaşımının düzenlenmesinde büyük katkısı vardır.
Kırmızı Biber
Kırmızı Biber de Zerdaçal gibi kan sulandırıcı bir görev görmektedir.
Kızılcık Meyvesi
Kanın vücuttaki dolaşımında bir denge sağlar ve kanı sulandırır.
Üzüm
Kuru ya da yaş fark etmez kanın sulandırılmasına başat rol oynar.