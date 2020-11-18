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Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Günlük hayatta meydana gelen vücut ağrıları, sancılar ya da kramplar eğer önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Kan dolaşımının normalden farklı ya da düzensiz şekilde seyretmesi, özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda tüm bir dolaşım sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Hatta pıhtılaşma meydana gelebiliyor. İşte bu nedenle bir doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviyeler almakta fayda var. Fakat doktora başvuracak duruma gelmeden önce tükettiğimiz besinler ile kanın sulanmasını sağlayabiliriz. Peki, kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Vücudumuzdaki kanın katılaşması ya da pıhtılaşması durumu her ne kadar belirli tehlikelere yol açsa da gündelik hayatta tüketeceğiniz bazı gıdalar sayesinde kanı sulandırmak mümkün. Tabii bu şikayetler dayanılmayacak gibi ise bir doktora gözükmekte fayda var. Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir.

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Araştırma: Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını arttırabilir

Fakat ilaç kullanmaktan hoşlanmıyorsanız kan sulandırıcı yiyecekler sayesinde de bu sorunu çözebilirsiniz. Peki, kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

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Balık yağı tüketirken dikkat

Kan sulandırıcı besinler nelerdir?

Kan dolaşımının sağlıksız olduğu durumlarda vücutta ağrılar ve kramplarla seyreden rahatsızlıklar meydana gelir. Kan dolaşımını bozan faktörlerden birisi de kanımızın fazla koyulaşması neticesinde dolaşımının yavaşlamasıdır. Kan sulandırıcı besinler tüketerek bunun önüne geçebiliriz. Kan sulandırıcı ilaç kullananların bu besinleri daha az tüketmelirinde fayda var. Çünkü; kiraz aspirin etkisi yaptığından kanı aşırı sulandırır.

Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir
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Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir

Kan sulandırıcı meyvelerin ortak noktası C vitamini ihtiva eden meyve grupları olmaları. Bunlar Portakal, limon ve greyfurt başta olmak üzere, kiraz ve kara üzüm kan sulandırıcı meyveler arasında yer almakta.

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Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak en etkili kan sulandırıcı gıdaların başında gelmektedir. Doğrudan kanı sulandıran sarımsak aynı zamanda kan akışını da düzenler.

Zeytinyağı

Zeytinyağı kanın incelmesinde aktif rol oynar. Zeytinyağında bulunan maddeler kanın pıhtılaşmasını engeller.

Zerdeçal

Kolesterolün damarlarda birikmesini engeller ve kanın katılaşmasına engel olur.

Papatya, Ekinezya ve Karanfil Çayı

Bu bitki çaylarının kan dolaşımının düzenlenmesinde büyük katkısı vardır.

Kırmızı Biber

Kırmızı Biber de Zerdaçal gibi kan sulandırıcı bir görev görmektedir.

Kızılcık Meyvesi

Kanın vücuttaki dolaşımında bir denge sağlar ve kanı sulandırır.

Üzüm

Kuru ya da yaş fark etmez kanın sulandırılmasına başat rol oynar.

İlaç içerken sakın bunu yemeyin!
FOTOĞRAF 8
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Greyfurt suyu: Bu meyvenin kendisinin değil ama suyunun fazla miktarda tüketimi (günde 1 litre ve üzeri) özellikle statin grubu kolesterol ilaçlarının bazılarının bağırsakta parçalanmasını geciktirerek kan seviyelerini arttırıyor. Bu da kas ağrıları, kas krampları ve kas erimesi gibi yan etkilerin artışına neden olabiliyor. Kalsiyum antagonisti grubu tansiyon ilaçlarının etkisini arttırabiliyor bu da başta tansiyon düşüklüğü riski doğuruyor. Ayrıca kabızlık, kalp atışlarında yavaşlamaya neden olabiliyor. Erkeklerde
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Kahve, çay, kolalı içecekler, enerji içecekleri bazı soğuk algınlığı ilaçlarıyla beraber alınırsa sinirlilik, uykusuzluk, çarpıntı, kalp ritm bozukluğu, tansiyon yüksekliği, kabızlık, idrar artışı yapabiliyor. Bazı nefes açıcı bronşit ilaçlarının yan etkisi arttırarak ajitasyon, ritm bozukluğuna neden oluyor. Ciprofloksasin isimli antibiyotik, doğum kontrol hapları ve kortizon da kafeinin parçalanmasını geciktirerek kan düzeyinin artmasına neden oluyor.
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Süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren besinler: Florokinolon ve tetrasiklin grubu antibiotikler, sefuroksim isimli antibiotik, bifosfonat grubu kemik erimesi ilaçları, metotreksat isimli romatizma ilacı, kalsiyum içeren bu tip gıdalar ve ilaçlardan 2 saat önce veya 6 saat sonra alınmalıdır yoksa emilimi bozulur. Kansızlık için kullanılan demir ile süt ve süt ürünleri, pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler aynı anda kullanılmamalıdır. Demir emilimi bozulmaması için en az 2 saat sonra tüketilmelidir.
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Proteinden zengin besinler: Propranolol isimli betabloker grubu ilacın nefes darlığı, tansiyon ve nabız düşürücü etkisini arttırır. Parkinson ilacı ve astım ilacı teofilinin etkisini azaltır.
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C vitamini demir emilimini kolaylaştırır. C vitamini beraberinde kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünleri gibi gıdalarla beraber alınırsa kendi emilimi bozulur, aç alınması önerilir. Bazı alerji ilaçlarıyla beraber alınırsa etkilerini azaltabilir.
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Tiramin içeren besinler: Bu tür, eskitilmiş peynir, salam, sosis, sucuk, incir, bakla, lahana turşusu, soya sosu, tavuk veya dana ciğeri, şarap, tiramin proteini zengin besinler bazı antidepresanların yan etkisini çok arttırır ritm bozukluğu, tansiyon yüksekliği, baş ağrısı, kusma, terleme ve ateşe hatta ölüme neden olabilir.
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Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Kan sulandırıcı warfarin (coumadin) adlı ilacın etkinliği bu gıdalardaki K vitamininin bloke edilmesiyle sağlandığı için bu gıdaların günlük tüketimi hep eşit miktarda tutulmalıdır. Aksi taktirde kan ya çok sulanır ya da pıhtılaşmaya eğilim gösterir.
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Potasyum içeren besinler: Potasyum tutucu bazı tansiyon ilaçları ve idrar söktürücü kullananlarda, patates, muz, kayısı, portakal suyu gibi potasyumdan zengin gıdalar kısıtlanmazsa ölümcül kalp aritmileri yaşanabilir. Sözün özü; yerinde kullanıldığında hayat kurtarıcı olan ilaçlar, yanlış besinlerle alınırsa ölüme kadar götürebiliyor.
İlaç içerken sakın bunu yemeyin!
İlaç kullanımı sırasında tüketilen besinlerin, ilaçların etkisini azaltıcı veya arttırıcı etkileri olabiliyor. Fayda beklerken ciddi derecede yan etkiler yaşanabiliyor. Çok dikkat edilmesi gereken bu durumlar, ilaç kullanımı kesildikten birkaç hafta sonra bile sürebiliyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü, Uzm. Dr. Özgür Şamilgil özellikle dikkat edilmesi gereken durumları anlatıyor;


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