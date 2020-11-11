Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir
TÜRKİYE

Kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin bilinçsiz kullanıldığında ölüme neden olabilir

Yeni bir çalışma olan ve Amerikalı bilim insanları tarafından yayınlanan, kan sulandırıcı etkisi bulunan Aspirin'in hastanede yatan koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını gösterdi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yalçın, “Aspirin, hastanede yatan koronavirüs hastalarında ölümü azaltıyor. Doktor kontrolü olmaksızın kullanılan bu ilaç, özellikle yaşlı hastalarda kanamalara neden olup onları ölüme kadar götürebilir” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir.
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir.

Maryland Tıp Fakültesi'ndeki ABD'li bilim insanları Aspirin kullanan koronavirüs hastalarının ölüm riskinin, almayanlara göre yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koymuştu. Vatandaş da Aspirin kullanımına yöneldi.

  • Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip aspirin almaya başladı. Doktor kontrolü dışında kullanılan Aspirin’in tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, önemli uyarılarda bulundu.

Bulgar turistler Edirne'de Aspirin stoklarını tüketti: Satışlar yüzde 84 arttı
GÜNDEM
Bulgar turistler Edirne'de Aspirin stoklarını tüketti: Satışlar yüzde 84 arttı

“STABİL GİDEN DURUMU BOZARAK KALP KRİZLERİNE YOL AÇABİLİYOR”

Gribal enfeksiyonların kış aylarında artış gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Murat Yalçın, “Grip ve benzeri enfeksiyonlar kronik kalp hastalığı olan kişilerde bir risk oluşturuyor. Bu hastalıklar sıvı kayıpları ve kalp damarlarındaki darlığı etkileyerek kalp krizlerini tetikliyor. Zaten kişi kronik kalp hastasıysa ve enfeksiyonu varsa mutlaka bir kardiyoloji uzmanıyla görüşmesi gerekiyor. Kendi kendinize alacağınız ilaçlar da bazen kalp krizine neden olabilir. İlaçların içerisindeki etken maddeleri, özellikle soğuk algınlığı ilaçları hem tansiyonun yükselmesine hem kalp hızının artmasına neden oluyor. Bu da kronik kalp hastalığı olan kişilerde stabil giden durumu bozarak kalp krizlerine yol açabiliyor” uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs hastalarında aspirin kullanımına dair açıklama
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs hastalarında aspirin kullanımına dair açıklama

"KANAMALARA NEDEN OLUP İSTENMEYEN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Aspirin’in kalp hastalarında çok yaygın kullanılan kan sulandırıcı bir ilaç olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yalçın, “İlacın bu kadar yaygın kullanılabiliyor olması önemsiz bir ilaç olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Etkili bir ilaçtır ve kan sulandırıcı etki oluşturmaktadır. Aspirin’in koronavirüsten ölümü azalttığına dair yeni fikirler ortaya atıldı. Burada dikkat edilmesi gereken konu Aspirin hastanede yatan koronavirüs hastalarında yani sınırlı sayıda bazı hasta grubunda ölümü azaltıyor. Yani kişi doktor kontrolü olmaksızın Aspirin kullanırsa özellikle yaşlı hastalarda kanamalara neden olup istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Ölüme kadar götürebilir. Kalp damarındaki stabil bir plağın yanlış bir ilaç kullanımına bağlı olarak yırtılması sonucu kişinin ölümüne neden olabilecek olaylar gelişebilir” diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Okullar en son kapatılacak kurumlar
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Okullar en son kapatılacak kurumlar

"VİTAMİN KULLANIRKEN BİLE DİKKATLİ OLUN"

Koronavirüs salgınından korunmak adına alınacak vitamin takviyeleri konusunda da uyaran Doç. Dr. Yalçın, “Kişilerin genellikle destek maksatlı idame dozlardaki vitamini alırken de dikkat etmesi gerekiyor. Koronavirüs tedavisinde yüksek dozlarda C ve D vitamini kullanıyoruz. Normalde bu kadar yüksek dozlarda kullanmıyoruz. Korunmak maksatlı yüksek dozlarda vitaminler alınması her ilaçta olduğu gibi zararlı olabilir. Vitamin kullanırken de doktor kontrolüyle kullanılması gerekiyor. Ayrıca bizler önlemlerimizi alarak kalp kontrollerimizi aksatmadan yaptırmalıyız. Kalp hastalıkları salgının bitmesini beklemez. Kişinin mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere'de son bilanço: Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı
KORONAVİRÜS
İngiltere'de son bilanço: Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı 10 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı : Ağır hasta sayısı 3 bini geçti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 10 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı : Ağır hasta sayısı 3 bini geçti

Koronavirüsle mücadele eden kahraman doktorlar anlatıyor: Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik
KORONAVİRÜS
Koronavirüsle mücadele eden kahraman doktorlar anlatıyor: Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik
Abone Ol Google News
Türkiyenin bölgesel gücünü gösterdi

Türkiye'nin bölgesel gücünü gösterdi

​Dağlık Karabağ'da önceki gün varılan anlaşmanın yankıları sürüyor.
Kan donduran cinayet itirafı

Kan donduran cinayet itirafı

Ablası ve eniştesini arayan adam katil çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz 2021in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak

Yunan tankeri ile<br>Türk balıkçı teknesi çarpıştı

Yunan tankeri ile
Türk balıkçı teknesi çarpıştı

​Teknedeki 5 kişi kayıp, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'de<br>korkutan deprem

İzmir'de
korkutan deprem

​AFAD: Kuşadası açıklarında 4,8 büyüklüğünde gerçekleşti.
Rakibimiz Hırvatistan

Rakibimiz Hırvatistan

​​A Milli Futbol Takımımız, bugün sahaya çıkıyor.
Alım için son fırsat!

Alım için son fırsat!

Altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahmin.
SİHA'lara Türksat etkisi

SİHA'lara Türksat etkisi

​Bayraktar SİHA'lar uçarken coğrafi sınır tanımayacak.

Utanç verici

Utanç verici

​ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Trump'ı eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.