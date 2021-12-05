​Melike babasının yanında​

Amerika Birleşik Devletleri’nde İslam düşüncesinin önemli isimlerinden Malcolm X, 1965 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeder. 40 yaşında biten bu hikaye, ardında sayısız iddiayı, gizemi ve soru işaretini bırakır. Malcolm X, etkileyici kişiliği, güçlü hitabeti, pervasız tavırlarıyla sadece ABD’deki Afrika kökenliler için değil tüm dünya için örneklik teşkil etti. Gözler önündeki hikayesi gerçek bir cesaret örneğiydi. Suikaste kurban gittiğinde dünyada dört kızı vardı. Eşi Betty hamileydi ve ve ölümünün ardından Melike ve Melek adını vereceği iki kızları daha oldu. Malcolm X, altı kız çocuğu ile de bugün hatıralarda yaşamaya devam ediyor. New York’ta evinde ölü olarak bulunan Melike’nin ardından Malcolm X ve kızları yeniden gündeme geldi.

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Malcolm X, henüz Eliyah Muhammed’in İslam Milleti (Nation of Islam) hareketinin bir parçasıyken tanıştığı eşi Betty, onun hayatının en önemli parçalarından biri oldu. Çalkantılı bir ömrün sükunetli limanı olan ev hayatına dair elimizde fotoğraflar var. Bunlardan biri Muhammed Ali ve kızlarıyla çekilen fotoğraf.

ERDOĞAN’DAN AY YILDIZLI ÇELENK

Altı kardeş içinde ikiziyle birlikte en küçük olan Melike, babası ve annesinden sonra hayata gözlerini yuman ilk kardeş oldu. Ailenin yayınladığı ölüm ilanında doğum ve ölüm tarihleri gündoğumu ve gün batışı olarak tanımlandı. Atilla, Kubilay, İlyas, Cemile ve ikizi Melek ardında bıraktığı kardeşleriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ay-yıldızlı çiçekten oluşan çelenk göndererek son yolculuğuna uğurladığı Melike’yi kızı Betti evinde ölü olarak bulmuştu. Malcolm X’in kızları erken yaşta dünyadan ayrılan babalarının isimlerini yaşatan birer hatıra olmanın ötesinde, dünyanın bu istisnai kahramana duyduğu saygıyı gösterebilecekleri birer vesile olmaya devam ediyorlar. Melike, babasını görmeden başladığı dünya yolculuğunda babasının yanına giden ilk evladı oldu.

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Cenazenin kaldırıldığı New York İslam Kültür Merkezi de babasının Hac’da karşılaştığı gibi farklı renklerden ve milletlerden Müslüman’ın bir araya geldiği birleşme mekanı oldu. Küçük kız, şimdi babasına sonsuzluk yolculuğunda eşlik ediyor.