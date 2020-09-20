Ödüllü eğlenceli yemek kitabı: Café Fernando

Son zamanlarda artık sadece tariflerin değil hikayeleri ve görselleriyle de öne çıkan yemek kitapları ilgi görüyor. Cenk Sönmezsoy’un “Cafe Fernando – Bir pasta yaptım yanağını dayar uyursun” kitabı da bunlardan biri. Cenk Sönmezsoy’un öğrenciyken yurt mutfağında yaptığı domatesli makarnadan Dolce & Gabbana’ya özel tasarladığı Brownie Dantel Giyer’e kadar uzanan bir yemek hikâyesi bu kitapta okuruna hem birbirinden güzel tarifler verirken aynı zamanda bilgilendirmeyi ve eğlendirmeyi de ihmal etmiyor.

Kitabın yazılış hikayesi ise şöyle: Yazarımız Cenk Sönmezsoy, İstanbul’a taşındıktan sonra, uzun seneler yaşadığı San Francisco’da yediği şeylerin özlemini çekmiş sonra oturup Cafe Fernando adında bir yemek blogu açıp mutfağında özlemini çektiği tatlıları yapıp burada tariflerini paylaşmaya başlamış.

Sönmezsoy, 2006 yılından beri hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayımlanan bloguyla kısa sürede uluslararası başarı elde etmiş. The New York Times ve Washington Post’ta çıkan haberleri daha sonra tarifleri ve fotoğraflarıyla yemek ekine kapak olduğu San Francisco Chronicle makalesi takip etmiş. Derken blogu Cafe Fernando, Times gazetesi tarafından “Dünyanın En İyi 50 Yemek Blogu”ndan biri olarak seçilmiş. Bu başarıyı, Amerikan yemek dergisi Saveur’ün düzenlediği blog ödüllerinde üç sene arka arkaya 40 bin blog arasından sıyrılarak kazandığı “En İyi Seyahat Blogu”, efsane restoran Chez Panisse hakkında yazdığı yazısıyla “En İyi Yemek Yazısı” ve Dolce & Gabbana için tasarladığı brownie’yle “En İyi Özgün Tatlı Tarifi” ödülleri takip etmiş. Yani mutfakta pişirip bloguna koyduğu tarifler dünyanın gözbebeği olmuş.

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250 BİNDEN FAZLA OKUR

Şimdi dünyanın farklı ülkelerinde 250 binden fazla okuru olan Cafe Fernando blogunun yazarı ve fotoğrafçısı Cenk Sönmezsoy bu güzel ilgi ve ödüllere kayıtsız kalamayıp bir de kitap çıkarmaya karar vermiş. Kitabı için dört yıldan fazla uzun bir süre çalıştığını öğreniyoruz. Tariflerin hepsi sayısız deneme sonucunda geliştirip ve farklı mutfak deneyimlerine sahip bir grup gönüllü tarafından denenip onaylandığını da burada belirtelim. Yani kitaptaki kurabiye, kek, pasta, tart, ekmek, dondurma ve reçel gibi 100’ü aşkın tatlı ve hamurişi beğeniler eşliğinde ortaya çıkan tarifler. Un kurabiyesinden macarona, Antep Fıstıklı brownieden, keklere oradan dondurma, reçel ve ekmek tariflerine uzanan geniş bir listenin kitapta yer aldığını belirtelim. Ama kitabın bence en ilginç yanı nasıl bir kek kalıbı kullanalım, keklerin düzgün kabarması için ne yapmak gerekir gibi bazı küçük ayrıntıların da yer alması. Birbirinden nefis fotoğraların yer aldığı kitap Mundi Yayınları arasında Türk okurla buluştu. Bu kitabın İngilizce yazıldığını ve önce uluslararası yemek yarışmalarında ödüller aldığı bilgisini de paylaşalım.