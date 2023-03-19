Şehir Rehberi.

Harun Antakyalı’nın yeni solo sergisi “BU”

Metropolü, onun karmaşık yapısıyla şekil almış insanları ve ana maddesi betonu yapıtlarında işleyen Harun Antakyalı’nın, 30. yılını tamamladığı profesyonel sanat kariyeri boyunca ürettiği eserlerden dünden bugüne bir seçki sunan “BU” sergisi, Cue Art Space organizasyonuyla 21 Mart–9 Nisan 2023 tarihlerinde Yapı Kredi Bomontiada’da sanat izleyicisiyle buluşuyor.

En güzel isimler en güzel sanatlarla anlatılıyor

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “En Güzel İsimler: Esmaü’l Hüsna” Sergisi, Yüce Allah’ın 99 adının ebru, seramik ve el nakışı sanatlarıyla yazılarak tamamlandı. Enstitü öğretmeni Hattat Ömer Faruk Özoğul’un kalemiyle başlayan çalışmalar, atölyelerdeki öğretmen ve ustalar tarafından tamamlandı. Allah’ın isimlerinin suya, kumaşa ve toprağa özenle işlendiği sergide Enstitü’de üretilen, özellikle lale desenli tekstil, seramik, el nakışı ürünler de yer alıyor. Sergi, İstanbul Lale Vakfı’nda 24 Mart–2 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek.

“Orman Mahkemesi” depremzede çocuklar için sahnede

Türkiye’nin doğusundan batısına tüm illerini ziyaret eden Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, depremden etkilenen çocuklarımız için yola çıkıyor. La Fontaine Orman Mahkemesi oyununu sergileyecek olan tiyatromuz, depremden etkilenen 10 il ve depremzede ailelerin nakledildiği diğer illerde çocuklarla bir araya gelecek. Tiyatronun iyileştirici gücünü kullanarak çocuklara stresten uzak, keyifli birkaç saat geçirmesini diliyoruz. Oyunumuzun ilk durağı Armutlu’da depremzede çocuklarla buluştu.

Osmanlı’nın Dışişleri’nde bir düellocu

VBKY’nin tarih kitaplığı yeni eserlerle büyümeye devam ediyor. Yayınevi, tarih dizisinden “Ahmet Rüstem Bey–Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sıra Dışı Bir Diplomat” eserini okurla buluşturdu. Eser, yazdığı makaleler ve kitaplar kadar polemikleri ve düellolarıyla da dikkat çekici bir tarihsel figür olan; Milli Mücadele’ye katılarak Meclis-i Mebusan ile TBMM’de milletvekili olarak bulunarak zamanında Osmanlı Devleti’nin ilk Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Ahmet Rüstem Bey’in, yaşam hikâyesine ve faaliyetlerine odaklanıyor.

“Böyle zamanlarda edebiyat yapmak güçtür”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir’in 31. sayısında (Mart-Nisan 2023) “Rıdvan Tulum Dosyası” var. Derginin sunuş yazısında 6 Şubat’ta Kahraman-maraş’ta meydana gelen depremler üzerinde duran Aykut Nasip Kelebek, “Böyle zamanlarda edebiyat yapmak güçtür, esasen herhangi bir şeyle uğraşmak güçtür, yaşananlar karşısında nefes alıp vermek bile bazen eziyete dönüşür. Zor bir ruh haliyle de olsa Olağan Şiir’in yeni sayısını hazırladık” diyor. Dergi, Türk Telekom E-Dergi’den ücretsiz okunabiliyor.

“Yas ve Haz”

OMM - Odunpazarı Modern Müze’de yerli ve yabancı 38 sanatçıyı bir araya getiren karma sergi “Yas ve Haz”, 30 Temmuz 2023’e kadar ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, insan olmaya dair mutluluk, beğeni, üzüntü, öfke, korku, şaşkınlık, iğrenme, küçümseme ve utanç gibi duygularla birlikte aynı bedende yas ve haz gibi çelişkili halleri de eşzamanlı olarak mümkün kılan tüm mekanizmaları odağına alıyor. Seçkide, resimden fotoğrafa, heykelden video ve yerleştirmeye kadar uzanan çeşitli disiplinlerde üretilmiş eserler yer alıyor.

Müziğin 5 farklı türüyle sentezlenmiş 5 parça

Epik Rap adını verdiği Orkestral, Jazz, Blues, Elektronik, Türk Müziği, Arabesk, Chill, Raggae ve daha birçok sounda altyapılarında yer vererek sentez ve konsept bir müzik üreten Kardiyak, yepyeni şarkılardan oluşan albümü ile çok yakında büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Elektronik müziğin 5 farklı türüyle sentezlenmiş 5 parçalık EP (extenden play) kısa sürede dinleyicileriyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan iki konser

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, mart ayı boyunca iki farklı konserle AKM’de dinleyicilerle bir araya gelecek. 19 Mart’ta, AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek ilk konserde, Türk musikisinin kadim makamlarından hüzzamdan seçkin örnekler müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki konserde, solist ses sanatçısı Hakan Hataylı ile tanbur sanatçısı Murat Aydemir sahne alacak. 28 Mart’ta gerçekleşecek diğer etkinlikte ise Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun 2022-2023 sezonunda başlattığı “Müzik Takvimi” programı kapsamında dünya tarihinin mart takviminden müzik kültürümüze yansıyan eserlerden örnekler sunulacak.

Anadolu Ateşi AKM’de yanacak

Her performansı büyük ilgi gören ve ayakta alkışlanan Anadolu Ateşi, mart ayının sonuna kadar her pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yanacak. Muhteşem kadrosuyla doğu ve Batı kültürlerini dansla sentezleyerek sahneye taşıyan Anadolu Ateşi’nin biletleri ise Türkiye’nin lider online etkinlik biletleme şirketi Biletinial’da.

Modern sofraların 1000 yıllık mirası

Modern tasarımları, yenilikçi yaklaşımı ile mutfak ve sofra ürünlerinde fark yaratan Karaca; Selçuklu Beylikler Serisinden ilham alınarak hazırlanan Paye Koleksiyonu ile tarihin izlerini sofralarınıza taşıyor. Ünlü şef Ömür Akkor danışmanlığında tasarlanan Paye Koleksiyonu modern sofraların 1000 yıllık mirasını Karacaseverlerle buluşturuyor.

Maviyi yaşayan ve yaşatan ressam

Zeytinburnu Kültür Sanat 2022-2023 kültür sanat sezonunun son sergisini maviyi yaşayan ve yaşatan bir ressam olan İlhan Aydan’ı konuk ediyor. Aydan’ın resimlerinde denizin bir mekân unsuru, bir dekor olmaktan çıkıp nasıl güçlü ve derin bir özneye dönüştüğünü görebileceğiniz “Derin Yüzey” sergisi, 27 Nisan 2023 tarihine kadar hergün 10.00–20.00 saatleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilir.

Efsanevi şarkılarıyla sahnede Yeni Türkü

İstanbul Moi Sahne’de hep bir ağızdan “Bana Bir Masal Anlat Baba”, “Sezenler Olmuş”, “Akdeniz Akdeniz”, “Samsun Asfaltı” ve ‘Telli Telli’ söylenecek. Sayısız efsanevi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Yeni Türkü, 19 Mart Pazar Günü İstanbul Moi Sahne’de. Dinleyicileri şarkılarla geçmişten günümüze bir yolculuğa çıkaracak konserin biletleri Biletinial üzerinden satışta.















