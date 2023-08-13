Şehir Rehberi

Mevlânâ, Saraybosna Film Festivali’nde

TRT uluslararası dijital platformu tabii, dünya prömiyerini yapacak orijinal dizisi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile 29. Saraybosna Film Festivali’nde yer alacak. Büyük İslam âlimi Mevlânâ’nın hayatını konu edinen dizi, yapım ekibi ve oyuncu kadrosuyla, 12 Ağustos 2023 saat 21.30’da Saraybosna Ulusal Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

Sinema geceleri ağustos boyu devam ediyor

Sinema keyfini her yaz açık havaya taşıyan ENKA Sanat, Başka Sinema iş birliğiyle hazırladığı seçkiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Seçki kapsamında, son dönemin öne çıkan yerli ve yabancı filmlerinden oluşan birbirinden güzel filmler, ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası ile izleyiciyle buluşuyor.

Ödüllü ve dikkat çeken filmleri bir araya getiren seçkinin gösterim takvimi ise şöyle:

*Frankenstein, 14 Ağustos Pazartesi

*Maskeli Balo, 16 Ağustos Çarşamba

*Ela ile Hilmi ve Ali, 21 Ağustos Pazartesi

*Carmen, 22 Ağustos Salı

*Suç Bende, 25 Ağustos Cuma.

Barok müziğin temsilcileri CSO Ada Ankara’da

Barok müzik uzmanlarından oluşan Fransız Trio Lacertae, Ankara’da ilk konserini vermek üzere 19 Ağustos tarihinde CSO Ada Ankara’ya geliyor. Zengin ve yenilikçi bir ses yelpazesi arayışıyla müzikal evrenlerini sürekli genişleterek deneyler yapan üçlü, yaratıcı enerjileri ve müzik alanının ötesine geçen yetenekleriyle CSO Ada Ankara konserinde Rönesans’tan Barok döneme çok zengin bir repertuvar yorumlayacak.

Balkonlarınız yaz akşamlarına hazır

Ev tekstili, dekorasyon, sofra ve pişirme ürünleriyle yaşam alanlarına huzuru, rahatlığı ve tasarım şıklığını taşıyan English Home, yaz mevsiminin enerjisini estetik ve kullanışlı bahçe ve balkon ürünleriyle karşılıyor. English Home koleksiyonlarına, English Home mağazaları, www.englishhome.com web sitesi ve English Home mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Cumhuriyet’in 100.yıl dönümüne özel

Millî Reasürans Sanat Galerisi, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında kendi yayınlarından oluşan bir seçki hazırladı. Galeri yayınlarından seçilen farklı içeriklere sahip kitaplar üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri, güzel sanatlar liseleri, müzelerin kütüphaneleri ve Anadolu’da yer alan bağımsız sanat mekânlarının kitaplıklarına da armağan edildi.

Hatay’ın yeniden inşasına gönüllüyüz

Türkiye Tasarım Vakfı, Hatay’ın yeniden ihyası amacıyla yürütülen Bilim Kurulu’nun çalışmalarında gönüllü olarak yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın inisiyatifiyle, ulusal ve uluslararası alanda tarihçilerden, arkeologlardan, yer bilimcilerden, şehir plancılarından ve mimarlardan oluşan bir çalışma grubuna liderlik ederek Türkiye Tasarım Vakfı, koruma planları ile tarihi şehri aslına uygun şekilde ihya süreçlerinde çalışacak.

Genç filarmoni orkestrası turneye başlıyor

Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olarak kuruluşunda büyük rol oynadığı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2023 yılı konserlerine başlamak için gün sayıyor. 23 Ağustos’a kadar kampta hazırlık yapacak, 73 genç müzisyenden oluşan ve Şef Cem Mansur’un yönetimindeki orkestra, Türkiye ve İtalya’da toplam 9 konser verecek. Türkiye ve İtalya konser turnesine hazırlanan orkestra, ilk olarak 23 Ağustos’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşacak.

Genç Dergi yeni sayısıyla raflarda

Sıhhatli bir bedenin yolu sağlıklı beslenmekten, güvenilir gıdadan geçiyor. Genç Dergi Ağustos 2023 sayısında hayatımızın merkezinde yer alan gıda konusunu “acil durum” çağrısıyla masaya yatırıyor. Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok özel içerik Genç Dergi’nde sizleri bekliyor.

Bir bahar müjdecisi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk’un bu sayısında sıcak yaz günlerine özel, hikâyeler, masallar ve eğlenceli sayfalar var. Çocuklar, sekizinci sayıda yaz tatili sevinci ile dopdolu “Bir Bahar Müjdecisi” Kardelen Çocuk dergisini okullar açılıncaya kadar ellerinden düşürmeyecekler. Dergi, Telekom E-Dergi’de ücretsiz okunabiliyor.

Yapay zekâ nasıl bir yaşam vadediyor?

VakıfBank Kültür Yayınları “İnsan ve Toplum” serisine katılan “Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar” eserini yayımladı. Berrin Küçükcan ve Banu Fulya Yıldırım tarafından hazırlanan eserde, her bir konu sektör uzmanları ve akademisyenler tarafından ayrı ayrı incelenip ve yorumlanıyor. Kitap, yapay zekâ hakkında genel bilgilerin yanı sıra yapay zekânın çeşitli alanlardaki uygulamalarına ışık tutuyor.







