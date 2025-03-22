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Şinasi Yurtsever için mevlit okutulacak

Şinasi Yurtsever için mevlit okutulacak

Pınar Albayrak
08:4622/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever için mevlit okutulacak.

‘Düğün Dernek’, ‘Çalgı Çengi’, ‘Yabancı Damat’ ve ‘İşler Güçler’ gibi birçok projede yer alan oyuncunun, vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 13 Mart Perşembe günü hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için AKM'de tören düzenlendi. 1997'de Küçük İbo dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Yurtsever'in cenaze törenine oyuncu arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.


MEVLİT OKUTULACAK


Oyuncunun eşi Ferihan Yurtsever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Merhum Şinasi Yurtsever’in yedisi duası, 22 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Şahkulu Sultan Dergâhı’nda (Göztepe Merdivenköy) gerçekleştirilecektir. Tüm yakınları ve sevenlerine duyurulur" açıklamasında bulundu.



#şinasi yurtsever
#mevlit
#cenaze

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