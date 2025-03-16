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Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Şinasi Yurtsever
Şinasi Yurtsever

Mide kanseri ile mücadele ederken hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever (51), dün gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Yurtsever için önce Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim ve Yurtsever’in yakınları katıldı. AKM’deki törenin ardından Yurtsever’in naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü. Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Gözyaşlarına hâkim olamayan oyuncu Ahmet Kural, “Çok sevdiğim bir ağabeyim, bir arkadaşımdı, 16-17 sene. Ani bir ölüm oldu. Diyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı. Oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Benim için ani oldu, ben durumun iyiye gittiğini düşünüyordum. Bu yaz karşılaşırız, görüşürüz, bu yaz birlikte vakit geçiririz diye düşünüyordum ama maalesef böyle bir anda bu haberi aldık" şeklinde konuştu.

ERKEN BİR ÖLÜMDÜ

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise çok üzgün olduklarını belirterek, “Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Onun neredeyse kimliği haline gelen bir gülümsemesi vardır, ilk gün de öyle gülümsüyordu ve herhalde son nefesine kadar da öyle gülümsedi. Erken ölüm ama her ölüm erken” dedi.



#Şinasi Yurtsever
#Vefat
#Aktüel
#Cenaze

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