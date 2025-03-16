Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

Yurtsever için önce Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim ve Yurtsever’in yakınları katıldı. AKM’deki törenin ardından Yurtsever’in naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü. Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Gözyaşlarına hâkim olamayan oyuncu Ahmet Kural, “Çok sevdiğim bir ağabeyim, bir arkadaşımdı, 16-17 sene. Ani bir ölüm oldu. Diyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı. Oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Benim için ani oldu, ben durumun iyiye gittiğini düşünüyordum. Bu yaz karşılaşırız, görüşürüz, bu yaz birlikte vakit geçiririz diye düşünüyordum ama maalesef böyle bir anda bu haberi aldık" şeklinde konuştu.