Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinasi Yurtsever için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajında bulundu. Yurtsever’in vefatından büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, oyuncuya Allah'tan rahmet; sanat camiasına sabır diledi.
Birçok sinema filmi ve dizide rol alan ve özellikle "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarla izleyicinin hafızasında yer edinen oyuncu
Şinasi Yurtsever
, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Yurtsever'in vefatı tüm Türkiye'de ve sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı.
Erdoğan'dan taziye mesajı
Erdoğan'dan taziye mesajı
Birçok camiadan Yurtsever'in vefatı nedeniyle taziye mesajları paylaşılırken,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da bir taziye mesajı yayınladı.
X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Yurtsever'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.
Sanatçıya Allah'tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtsever'in sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
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