Televizyon şöhreti kısa sürüyor

Hayat Sırları dizisiyle bir anda yıldızı parlayan genç oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Güldür Güldür Show ekibiyle sahne alıyor. İnstagram’da yaptığı Hasgül Abla tiplemesiyle de büyük beğeni toplayan Erkek ile bir araya gelip, oyunculuk kariyerini ve gelecek planlarını konuştuk. Oyunculuğa henüz daha çocuk yaşlarda taklitler yaparak başladığını söyleyen Erkek, lisede bir arkadaşının yönlendirmesiyle oyunculuk sınavlarına giriyor ve oyunculuk eğitimine başlıyor. Hem sahnede hem de ekranlarda boy gösteren genç ve yetenekli oyuncu televizyon ve tiyatro arasında çok fark olduğunu dile getiriyor ve ekliyor: “Televizyon çok çabuk tüketiliyor. Oradaki ününüzle tiyatrodaki bir olmuyor. Tiyatroda yıllarca konuşuluyorsunuz. Unutulmuyorsunuz ama televizyon çabuk harcanıyor. Tiyatro daha kalıcı ve gerçek.”

TAKLİTLE BAŞLADIM

Beşiktaş Kültür Merkezi’nde (BKM) buluştuğumuz Ecem Erkek, oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Oyunculuk benim keşfettiğim bir şey olmadı. Ailenin en soytarı çocuğu gibi büyüdüm. Bayramlarda seyranlarda ağzıma yüzüme bir şey sürüp ortaya atılırdım. Ama ben bunun bir tiyatro olduğunu bilmiyordum. Bana gülünmesini seviyordum. Yaptığım ilk taklit Yasemin Yalçın’ın Sürahi Hanım’ıydı. Annemleri de taklit ederdim. Lisede bir arkadaşımın senin yeteneğin var sınavlara girmelisin demesiyle oyunculuk eğitimi almaya karar verdim. Ankara’da oyunculuk eğitimi aldım. İki yıl Engin Alkan ile Bursa’da tiyatro yaptım. İki sene önce de İstanbul’a geldim. Hayat Sırları dizisi de ilk çıkışım oldu.”

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OYUNCULUK İŞLEDİKÇE PARLAR

Erkek’in Yasemin Yalçın’dan sonra idolü Binnur Kaya olmuş. Aslında örnek aldığı kişilerin yıllar içinde büyüdükçe değiştiğini kaydeden Erkek, Binnur Kaya ile ilgili şu yorumu yapıyor: “Binnur Kaya’yı izlemekten gerçekten büyük bir keyif alıyorum. Gözümü ayıramıyorum. Oynamıyor da gerçekten orada gibi.” Oyunculuğu gümüş bir tabağa benzeten Erkek, “Sürekli işlendikçe parlıyor. Parlatmayınca kararıyor. Bu yüzden sürekli çalışmak istiyorum. Bana iyi geliyor. Evde oturunca oyunculuğu unutuyormuşum gibi geliyor. İstiyorum ki hiç boş oturmayayım hep sahnede olayım” diyor.

SAHNEDE EĞLENİYORUM

Oyunculuğun hayatının bütününü kapladığını söyleyen Erkek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aslında çok tembel biriyim kişisel hayatımda ama oyunculuk olunca tembellik geçiyor. Çünkü klişe olacak ama çok severek yapıyorum. İki senedir komedi yapıyorum. Sevdiğim şeyleri daha iyi yapıyorum. Ayda 15 skeç oynuyoruz. Hep sevdiğimiz şeyler gelmiyor tabii... Ancak sahnede çok eğleniyorum. İnsanlara bir süre sonra komediden başka bir şey yapamaz gibi geliyor, bu biraz can sıkıcı ama aslında ben okulda hep dram oynuyordum. Komedi yeteneğim olduğunu Hayat Sırları ile keşfettim.”

YAZDIKLARIMI KENDİME SAKLIYORUM

Ecem Erkek hayatta en çok özendiği mesleğin yazarlık olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Elle tutulur bir şey yok ama ben de yazmaya çalışıyorum. Ben yazdıklarımı pek beğenmiyorum. Kendime saklıyorum bu yüzden. Mesela ben evde de karakter çalışmıyorum. O nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Metin geliyor, okuyorum, o anda kafamda bir şey canlanıyor. Hiç üstüne çalışmıyorum. Ben izlemeyi çok seviyorum. Mesela Hasgül Abla gerçekte yaşayan biri çıktı. Teyzemin komşusuymuş. Ben onu on yaşındayken görmüştüm en son. Hiç hatırlamıyorum ama demek ki bir şekilde bende yer etmiş. Bir karakteri görüyorum, beğeniyorum bir zaman sonra ortaya çıkıyor işte.”

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Komik olduğumu düşünmüyordum

Bir zamanlar ekranlardan izlediği BKM’nin bugün çatısı altında olmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Ecem Erkek, “Burada olmaktan onurlanıyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Güldür Güldür Show, Bir Demet Tiyatro’dan çok farklı. O dizi gibi devam ederdi, burada kısa kısa skeçler var. İnsanlar çok seviyor” diyor. Erkek, İnstagram fenomenine dönüşmesi an meselesi Hasgül Abla tiplemesini şöyle anlatıyor: “Evde sıkılınca kendi kendime telefonun filtrelerini denerken ortaya çıktı. Üzerinde çok kafa yorduğum bir şey değildi. Bunun da bir komedi olacağı hiç aklıma gelmedi. Orada aslında annemlerin konuşmalarını Sivaş şivesi ile taklit ediyorum. Hatta yayınlamadan önce annemlere gönderiyorum. Neden bu kadar çok sevildi bilmiyorum. Ben bakınca ‘yahu insanlar neye gülüyor bu kadar diyorum. Çünkü bana komik gelmiyor. Sonra baktım ki meğer herkes Hasgül Abla’yı tanıyormuş. Galiba bu yüzden herkes tarafından çok sevildi.”