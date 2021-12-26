Hayat Türk mimarisi arşivden çıktı Albert Gabrielin objektifinden Türkiye
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Türk mimarisi arşivden çıktı: Albert Gabriel’in objektifinden Türkiye

Anadolu’daki Türk mimari eserlerini dünyaya tanıtan Fransız mimar ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Albert Louis Gabriel’in objektifinden Türkiye fotoğrafları, Fransız Kültür Bakanlığı internet sitesinde erişime açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türk mimarisi arşivden çıktı: Albert Gabriel’in objektifinden Türkiye
Yeni Cami

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Anadolu’daki Türk mimari eserlerini dünyaya tanıtan Fransız mimar ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Albert Louis Gabriel’in 20. yüzyılın ilk yarısında çektiği beş bine yakın Türkiye fotoğrafı Fransız Kültür Bakanlığı internet sitesinde erişime açıldı.

Albert Gabriel’in mirasçıları ve Fransız Hükümeti arasında yapılan bir protokol ile Gabriel’in Türkiye’de kaydettiği fotoğraflar çevrimiçi olarak kullanıma sunuldu.

Albert Gabriel nBursa Emir Sultan’da
Albert Gabriel nBursa Emir Sultan’da

Albert Gabriel’in (1883-1972) başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerini karış karış gezerek çektiği fotoğraflarından oluşan koleksiyonunda kaybolmaya yüz tutmuş anıt eserler, şehirler ve insan manzaralarına tesadüf edilen pek çok ilginç kare yer alıyor.

Albert Gabriel Fransız Anadolu Araştırmaları nEsntitüsü’nde çalışma nmasasının başında.
Albert Gabriel Fransız Anadolu Araştırmaları nEsntitüsü’nde çalışma nmasasının başında.

İstanbul’a ilk defa 1908’de gelen Gabriel, 1926’da İstanbul Üniversitesi’nde (Dârülfünun) görev alarak arkeoloji ve sanat tarihi dersleri verir. 1930-1956 yılları arasında Albert Gabriel yine aynı üniversitede konferanslarının yanı sıra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde de sanat tarihi okutur. Öğretim faaliyetleriyle birlikte Millî Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekaleti) tarafından Anadolu’daki Türk mimari eserlerinin araştırılıp incelenmesi için görevlendirilir. Bu çalışmaları esnasında Anadolu’yu gezerek eşine az rastlanır bir fotoğraf koleksiyonu oluşturur.

İstanbul fotoğraflarında onu kimi zaman Beyoğlu’nda kimi zaman bir caminin minaresinde kimi zaman da kurucusu ve yöneticisi olduğu Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde bir masanın başında çalışırken görmek mümkün. Fotoğraflarına son derece canlı bir şekilde yansıyan eski İstanbul’un tarihi köşeleri ve manzaraları insanı adeta o günlere yeniden götürüyor.

Sivas Gök Medrese
Sivas Gök Medrese

KARIŞ KARIŞ DOLAŞMIŞ

Ülkemizi çok seven ve Anadolu’yu baştan başa dolaşarak tarihî eserleri belgeleyen Albert Gabriel arkeolojik kazılara katılmış, rölöveler çıkartmış, projeler hazırlamış, inceleme gezileri yapmış ve akademik eserler kaleme almıştır. Eski eserleri araştırma ve bunları fotoğraflama tutkusunun yanı sıra sulu boya çalışmaları da mevcuttur.

Anadolu’daki eski eserler üzerine yazdığı kitaplardan başka İslam Ansiklopedisi, Hayat Mecmuası ve devrin günlük gazetelerinde makaleleri yer almıştır. Prof. Gabriel, yıllarca Türk sanatı ve kültürü üzerinde derin araştırmalar yapmış ve bunları bilim dünyasına tanıtmak için inanılmaz bir çaba göstermiştir. Ayrıca Türk musiki ve edebiyatına son derece vâkıf olan Albert Gabriel dostluk kurduğu Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirlerini Fransızcaya çevirmiştir.

40’A YAKIN SEYAHAT YAPMIŞ

Gabriel, 1908-1959 yılları arasında Kütahya, Afyon, Akşehir, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin, Urfa, Diyarbakır, Bitlis, Hasankeyf başta olmak üzere Anadolu’da kırka yakın seyahat yapmıştır.

“İstanbul›dan sonra mimari eser bakımından en zengin Türk şehri” dediği Bursa’da Ulucami’den Emirsultan’a, Yeşil Türbe’den Muradiye’ye pek çok tarihî mekânın çizim ve fotoğraflarını kayıt altına alan Albert Gabriel, bunların bir kısmını 1950’de “Bir Türk Başkenti Bursa” isimli eserinde yayınlamıştır. Sadece Bursa değil Anadolu’nun bir baştan bir başa gezip gördüğü pek çok şehrindeki anıt eserleri incelemiş, fotoğraflamış ve bunlar hakkında çeşitli eserler kaleme almıştır.

Amasya
Amasya

ÖNEMLİ KİTAPLARA İMZA ATTI

Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir’in Konya bahsinde “İklimden iklime, beylikten beyliğe yerli geleneklerden kalan unsurları, yeni hususiyetler kazanan bu mimarînin tüm vasıflarını ne de sanat ocaklarını burada sayamayız. İsteyenler Anadolu abîdelerinin yorulmaz araştırıcısı Gabriel’in eserine baksınlar.” diyerek Gabriel’in uzun yıllar araştırmalarının mahsulü olan “Anadolu’da Türk Anıtları” isimli iki ciltlik eserinin önemini özellikle vurgulamaktadır. Albert Gabriel söz konusu çalışmalarıyla Türkiye’de anıt arkeolojisinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Albert Gabriel’in Anadolu coğrafyasında fotoğraflar çekmesi ve son derece önemli kitaplar yayımlaması, Türklerin Anadolu’daki sanat ve mimarisinin dünya tarafından tanımasında önemli katkıları olmuştur. Onun bu katkısını, kendisini “sahici Fransız alim” diye tanımlayan Mithat Cemal Kuntay şu sözlerle ortaya koymuştur: “Onun eserlerinin birçok meziyetlerinden bir önemlisi de abidelerimizi Bizans’ın ve başka milletlerin tesirlerine maruz gösteren yanlış fikirleri yıkması ve Türk abidelerinin doğrudan doğruya Türk eserleri olduğunu ispat etmesidir.”

Bunca önemli çalışmalar ortaya koyan Gabriel’in İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’nun birçok kentini kapsayan ve dijital olarak erişilebilir hale gelen fotoğraf koleksiyonu, şüphe yok ki Türk kültürü, sanatı ve mimarisine ışık tutacaktır.

90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
FOTOĞRAF 13
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UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan ve görünümü 'kalkan balığı' şeklindeki Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan Diyarbakır surlarının bir bölümü dönemin valisi Faiz Ergun'un talimatıyla 1930 yılında 'Sur içine hava girmiyor, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor, hava sirkülasyonu olsun' diye top atışlarıyla yıkıldı.
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Surların yıkımı, o dönem Mezopotamya'daki tarihi eserler hakkında araştırma yapmak üzere Diyarbakır'da bulunan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel, Milli Eğitim Bakanlığı'na 'surların tarihi ve arkeolojik açıdan paha biçilemez olduğunu' belirttiği raporu iletmesinin ardından yıkım durduruldu.
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BAKAN KURUM, SURLARIN YENİDEN İNŞA EDİLECEĞİNİ DUYURDU <br> <br> Yakın zamanda Diyarbakır'da temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan surların yeniden inşa edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, Dağkapı Meydanı'ı düzenlenme projesi kapsamında daha önce yıkılan 250 metre uzunluğundaki surun ve yeni Dağkapı'nın tarihe uygun şekilde yapılacağını söyledi.
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'ALBERT GABRİEL'İ MİNNETLE ANIYORUZ' <br> <br> Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının yıkımına engel olan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'e minnetle andıklarını söyledi. Aksu, surların Diyarbakır'ın turizmine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, restorasyon çalışmalarının ardından kente gelen turist sayısında artış yaşanacağını belirtti.
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Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu şunları söyledi: \"Diyarbakır surları bizim için dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir eserdir. Suriçi ise bir mücevher. Dünyada hiçbir şehir, 5.5 kilometre uzunluğundaki surlarla korunmamıştır. Dönemin valisi, şehir hava alamıyor diye Diyarbakır surlarını yıkmaya başlamış. Bazı bölümlerini yıktırdı...
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Dünyaya mal olan Diyarbakır surlarının yıkıldığını gören Albert Gabriel, yıkımını durdurmuş. Albert Gabriel'i minnetle anıyoruz. Gabriel, bunu önlemeseydi surların büyük bir bölümü yıkılırdı. Sayın Valimiz Münir Karaloğlu, Diyarbakır'a geldiği günden beri çok kısa bir süre olmasına rağmen, surların onarımı ilk kez onun çabasıyla başlatıldı...
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Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, geçen gün Diyarbakır'a yaptığı ziyarette yıkılan surların yeniden inşa edileceğinin müjdesini verdi. Bu gelişme bizim için çok önemli. Diyarbakır surları korunmasıyla kente 5 milyondan fazla turist gelir. Dünyada son zamanlarda kültürel turizm ön plana çıktı. Diyarbakır'da tarihin yazıldığı yerdir. Burada 33 medeniyetin izleri vardır. Hiçbir kentte 33 medeniyetin izleri bulunmaz. Bu medeniyetler burada eserlerini bırakmış. Surların onarılması kadar, korunması da önemlidir.\"
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HER BİR BURCA BİR İLİN İSMİ VERİLSİN ÖNERİSİ <br> <br> Aksu, Diyarbakır surları bünyesinde 82 burcun yer aldığını hatırlatarak, her burca bir ilin ismi verilmesi öneresinde bulundu. Aksu, \"Diyarbakır burçları şu an temizleniyor. Bu çalışmanın ardından bu burçların korunması ve hayat verilmesi gerekiyor. Benim önerim şu, 81 ilimiz var. Bizim 82 burcumuz var. Birine Sayın Cumhurbaşkanımızın adını veririz. 81 burca da 81 ilin ismi verilir. Her ay bir il kendi kültürünü tanıtmak amacıyla burçlarda etkinlik yapabilmeli. Her ay bu kent Diyarbakır'da festival yapacak. Bütün Türkiye buraya gelecek\" dedi.
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ALBERT GABRİEL KİMDİR? <br> <br> Albert Louis Gabriel, 1883 yılında, Fransa’da doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve Edebiyat okuduktan sonra Paris Üniversitesi’nde doktora yaptı. Gabriel, 1926 yılında Türkiye’ye gelerek, Darülfünun’da arkeoloji ve sanat tarihi dersleri verdi.
Title
Milli Eğitim Bakanlığı ile 1930'da anlaşarak, Mezopotamya’daki eserler hakkında araştırma yapmak üzere Hasankeyf’ten Van’a incelemelerde bulundu. Eserlerin fotoğraflarını çeken, çizimlerini yapan ve metinler yazan Gabriel, 1930’lu yıllarda Diyarbakır'a geldi.
Title
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
Title
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
Title
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek
Diyarbakır'da dönemin Valisi Faiz Ergun'un talimatıyla 1930 yılında 'Sur içine hava girmiyor, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor, hava sirkülasyonu olsun' diye top atışlarıyla yıkılan 250 metre uzunluğundaki surlar ve Dağkapı yeniden inşa edilecek.

Meğer Albert Gabriel 'gizli bir ressammış'
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Meğer Albert Gabriel 'gizli bir ressammış'
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