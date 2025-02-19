Yöresel lezzetin markası Ramazan ayına hazır

Yöresel ürün yelpazesinde Türkiye’nin 81 ilinde 1000’den fazla ürün tedariki ve İstanbul'da 3 binden fazla market, şarküteri ve yöresel ürün satış noktalarında olma başarısını gösteren Mansur gıda Amasya’dan Kars’a Gaziantep’ten Siirt’e Diyarbakır’dan Aydın’a Çanakkale’den Malatya’ya varana kadar Anadolu'nun 4 bir köşesinde ve yurtdışında yetişen Hurma, Seylan Çayı, Kuruyemiş, Baharat, bakliyat, Kuru Sebze, Kuru Meyve, salça, kahvaltılık soslar, yöresel peynirler, helva-reçel, Gurme lezzetler ve bir çok benzeri yöresel ürünleri doğal özellikleri ile sofralara ulaştırıyor. Mansur Gıda yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayarak yıllardır olduğu gibi özenle hazırladığı yöresel ürünlerini taze taze satış noktalarına ulaştırmaya devam ediyor.

Yöresel lezzetin adı Mansur Gıda

Gıda sektöründe 33 yılı geride bırakarak, güvenilir bir marka olma başarısını gösterdi. Büyük gayret ve çaba ile çalışmalar yaptıklarını belirten Mansur Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mansur Kapar bugün Anadolu’da 1000 i aşkın yöresel ürün çeşitliliği ile 3 binden fazla market ve şarküteride yer alabilen bir marka oluşturduklarına dikkat çekti. Gıda sektöründe insanların güvenilir ürünlere ulaşma noktasında Mansur Gıdaya güvendiklerini ve bu güvene layık olmaya devam etmek için daha çok çalıştıklarını belirten Mehmet Mansur Kapar, Ramazan ayında sofraların Mansur Gıda ürünleri ile bereketleneceğine inandıklarını söyledi.

Hedef yüzde 30 büyüme

Ülkemizin her bölgesine ait yöresel ürünleri, yaklaşık 3bin noktaya üstün kalite anlayışıyla ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Kapar, Mansur Gıdanın Anadolu'nun yöresel ürün kalitesini daha geniş bir yelpazeye ulaştırmak için 2025 yılında yapacakları çalışmalar ile yüzde 30 büyüme hedefinde olduklarını da belirtti.



