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Inter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası son 16 turunda Hakan Çalhanoğlu’lu Inter evinde Bologna’yı konuk ediyor. 160. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Inter’in üstünlüğü bulunuyor. Rakibini 80 kez mağlup eden Inter, Bologna’ya karşı 43 yenilgi aldı. Bu maçlarda 36’sı ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın son olarak Ekim ayında karşı karşıya geldi ve bu maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Inter - Bologna maçını canlı izlemek ve TRT SPOR canlı yayın ekranı için haberimize bakabilirsiniz.

14:39 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İtalya Kupası son 16 turunda Hakan Çalhanoğlu’lu Inter evinde Bologna’yı konuk ediyor.
İtalya Kupası son 16 turunda Hakan Çalhanoğlu’lu Inter evinde Bologna’yı konuk ediyor.
İtalya Kupası son 16 turunda evinde Bologna ile karşılaşacak. Dev maç
bu akşam saat 23.00
’de başlayacak. Inter - Bologna canlı izlemek linki ve
TRT Spor
canlı yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

INTER - BOLOGNA CANLI SKOR

INTER - BOLOGNA TRT SPOR CANLI İZLE

Inter - Bologna maçını canlı izlemek için

İTALYA KUPASI SON 16 FİKSTÜRÜ


Joao Mario'nun hat trick'i Benfica'ya yetmedi: Inter ikinci yarıya fırtına gibi döndü: 3-3
Joao Mario'nun hat trick'i Benfica'ya yetmedi: Inter ikinci yarıya fırtına gibi döndü: 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Benfica evinde Inter’i konuk etti. Benfica Joao Mario’nun golleriyle 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda kalesinde 3 gol görerek beraberliğe razı oldu ve karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Benfica’da Joao Mario ilk 35 dakikada hat trick yaparak maça damga vurdu. Inter’in golleri ikinci yarıda Marko Arnautovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez’den geldi. Benfica’da Antonio Silva 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Benfica grupta ilk puanını alırken Inter 11 puanla 2. sırada yer aldı. Benfica - Inter maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


#Inter
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#İtalya Kupası
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