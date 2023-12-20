İtalya Kupası son 16 turunda Hakan Çalhanoğlu’lu Inter evinde Bologna’yı konuk ediyor.
İtalya Kupası son 16 turunda evinde Bologna ile karşılaşacak. Dev maç
bu akşam saat 23.00
’de başlayacak. Inter - Bologna canlı izlemek linki ve
TRT Spor
canlı yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
INTER - BOLOGNA CANLI SKOR
INTER - BOLOGNA CANLI SKOR
INTER - BOLOGNA TRT SPOR CANLI İZLE
INTER - BOLOGNA TRT SPOR CANLI İZLE
İTALYA KUPASI SON 16 FİKSTÜRÜ
İTALYA KUPASI SON 16 FİKSTÜRÜ
#Inter
#Bologna
#İtalya Kupası
1 saat önce