UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Benfica evinde Inter’i konuk etti. Benfica Joao Mario’nun golleriyle 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda kalesinde 3 gol görerek beraberliğe razı oldu ve karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Benfica’da Joao Mario ilk 35 dakikada hat trick yaparak maça damga vurdu. Inter’in golleri ikinci yarıda Marko Arnautovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez’den geldi. Benfica’da Antonio Silva 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Benfica grupta ilk puanını alırken Inter 11 puanla 2. sırada yer aldı. Benfica - Inter maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.