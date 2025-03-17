Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
İstanbul sahur vakti 18 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?

İstanbul sahur vakti 18 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?

Serhat Kırcı
23:3917/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul sahur vakitleri
İstanbul sahur vakitleri

İstanbul'da Ramazan ayı coşkusu devam ediyor. Ramazan ayının yarısından fazla bir süre geride kaldı. Bu gece kalkılacak olan sahur ile birlikte on sekizinci gün için niyet edilecek. Oruç tutanlar sahura az bir süre kala sabah ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Diyanet'in İstanbul İmsakiyesine göre, bugün sahur vakti saat 05.39'da.

İstanbul'da sahur vakti yaklaşırken, imsak vaktinin tam olarak kaçta olduğu da merak edilmeye başlandı. on bir ayın sultanı Ramazan'da bu gece on sekizinci güne niyet edilecek. Oruç tutanlar İstanbul sahur vaktini ve ezan saati sorgulamalarını sürdüryor. İşte Diyanet'in paylaştığı İstanbul İmsakiyesi ve sahur vakitleri.


İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (www.diyanet.gov.tr) yayınladığı imsakiyeye göre,
İstanbul'da bugün (18 Mart) sahur vakti saat 05.39'da.


Kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır?

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.” (el-Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez.

Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]; Müslim, Sıyâm, 138-139 [1137-1138]).

Hanefîler'e göre, Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır (Kâsânî, Bedâî’, 2/104). Şâfiîlere göre ise bir Ramazan’da kazaya kalmış orucun, gelecek Ramazan’a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan’ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, 6/364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/175).


Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffâret gerekir mi?

Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/338-340).

#İstanbul sahur vakti
#İstanbul sahur saati
#Sabah ezanı
#Ramazan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 18 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?