Koronavirüs Bakan Koca duyurdu 1 milyon 400 bin doz Biontech aşısı Türkiyeye geldi
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: 1 milyon 400 bin doz Biontech aşısı Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyon 400 bin doz Biontech koronavirüs aşısının Türkiye'ye geldiğini ve gelecek hafta sırası gelenlere ilk defa uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca duyurdu: 1 milyon 400 bin doz Biontech aşısı Türkiyeye geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Biontech ve Pfizer firmaları tarafından ortak geliştirilen aşılardan yaklaşık 1 milyon 400 bin doz, Türkiye'ye getirildi.

"Önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlara uygulanacak"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak." dedi.

"İlk defa kullanılacak"

Bakan açıklamasının devamında, "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak." ifadelerini kullandı.

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