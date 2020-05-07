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Koronavirüs Devletimizle gurur duyduk Areda Survey 3 bin 504 kişiye sordu
TÜRKİYE

Devletimizle gurur duyduk: Areda Survey 3 bin 504 kişiye sordu

Areda Survey’in 30 Nisan-4 Mayıs arasında 3 bin 504 kişiyle yaptığı araştırma, koronavirüs sürecinde vatandaşın devletiyle gurur duyduğunu ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı’nın süreç yönetimini katılımcıların yüzde 79,5’i başarılı buldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşcinselliğe yönelik ifadeleri ise katılımcıların yüzde 64,8’inin desteğini aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsle mücadelede devlete güven zirve yaptı. Areda Survey’in yaptığı araştırmaya göre sürecin başarılı yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 79,5’a yükseldi. Yurt dışındaki hasta vatandaşların Türkiye’ye getirilmesi de ülkenin yarısından fazlasına gurur verdi. Araştırma şirketi Areda Survey, 30 Nisan - 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile Türkiye gündemini araştırdı.

Fotoğraf: Arşiv

VATANDAŞ ERBAŞ’IN YANINDA

3 bin 504 kişinin katıldığı araştırma verilerine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma Hutbesi’nde zina, lutilik ve eşcinselliğe yönelik ifadelerine karşı başta Ankara Barosu ve bazı insan hakları derneklerinin dava ve basın açıklaması yolu ile tepki vermeleri sonrası vatandaştan Ali Erbaş’a destek geldi. Katılımcıların yüzde 64,8’i “Ali Erbaş yalnız değildir, söylediklerini destekliyorum” yanıtını verirken yüzde 16,9’u Ankara Barosu’nun yapmış olduğu açıklamayı desteklediklerini belirtti.

2 KİŞİDEN 1’İ MEMNUN

İsveç’te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla’nın çağrısına Sağlık Bakanlığı kulak verdi. Ailenin özel uçak ile Türkiye’ye getirilmesine ilişkin aştırmada sorulan “İsveç’te koronavirüse yakalanan vatandaşımızın tedavi edilmemesi üzerine kızı Leyla’nın Türkiye’den yardım istemesi sonrasında hastanın özel uçakla Türkiye’ye getirilmesi sizi gururlandırdı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 54,5’ “Evet” yanıtını verdi.

KAMU BANKALARINA TAM NOT

Araştırmada sorulan “Kamu ve özel bankaların salgın sürecinde kredi/ kredi kartı ödemelerine ilişkin uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 37,4’ü “ Kamu bankaları daha çok destek veriyor”, yüzde 31,1’i “İkisi de destek vermiyor”, yüzde 4,5 “Özel bankalar daha çok destek veriyor” yanıtını verdi. Yüzde 27,0 ise herhangi bir fikrinin olmadığını belirtti.

HASTANE YOKSA ALTERNATİF TIP VAR

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%91,8) pandemi döneminde herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını belirtirken, sağlık problemi yaşayan yüzde 8,2’nin yüzde 39,5’i sağlık sorununun tedavisi için hastaneye gittiğini belirtti. Yüzde 36,6 koronavirüs bulaşma riski nedeniyle gitmeyip, evde ilaç içerken yüzde 23,9 alternatif tıp tedavi yöntemlerini denediğini belirtti.

Virüs gündemden çıkıyor

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart’ta çıkması ile birlikte Mart ayında yaklaşık her 4 kişiden 1’i koronavirüs haber takibine günde 6 saatten fazla zaman ayırıyordu. Fakat bu oranın Mayıs ayı verilerinde düştüğü görüldü. 6 Mayıs’ta yapılan araştırma verilerine göre koronavirüs haber takibine 6 saat ve üstü zaman ayıranlar yüzde 11,3 oranında. Yüzde 62,8 ise sadece 0-2 saat ayırdıklarını belirtti.

Güven testini geçtik

  • Araştırmada katılımcılara sorulan koronavirüs trend sorularının sonuçları dikkat çekti. Araştırmalarda sorulan “Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?” sorusu yüzde 79,5 “Evet” yanıtı ile en yüksek seviyesine ulaştı. Katılımcılar bu soruya; 16 Mart’ta yüzde 73,1, 21 Mart’ta yüzde 74,3, 6 Nisanda ise yüzde 70,2 “Evet” yanıtını vermişti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer trend soru ise “Türkiye’deki, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buluyor musunuz?” oldu. 4 Mayısta “Evet” yanıtını verenlerin oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 9,7 artarak, yüzde 66,9 oranında oldu. Katılımcılara pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı da soruldu. Verilere göre Cumhurbaşkanı’nı başarılı bulanlar yüzde 53.3 oranında.

Areda Survey salgın sürecini vatandaşa sordu: Tedbirlere güven de destek de tam
KORONAVİRÜS
Areda Survey salgın sürecini vatandaşa sordu: Tedbirlere güven de destek de tam
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