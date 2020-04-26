Hindistan'da salgının faturası da Müslümanlara kesildi: Koronavirüsü yaymakla suçlanıyorlar

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı hızla artarken iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları yeni tip koravirüsü yaymakla suçluyor.

Euronews'un haberine göre hükümet, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının yüzde 30'unun Tebliğ Cemaati'nin mart ayı başlarında düzenlediği dini bir toplantı ile bağlantılı olduğunu savunuyor.

İslam karşıtlığının arttığı ülkede koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanların hedef gösterilmesinden endişe ediliyor.

Bazı hastaneler Müslümanları kabul etmiyor

Ülke genelinde çok sayıda Müslüman kendilerine yönelik düşmanlığın arttığını, eczane ve marketlere kabul edilmediklerini ifade ediyor. Telangana eyaletinde bazı hastanelerin, Müslümanların sağlık kurumuna girişini reddettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Hint basını, Jarkand'da Müslüman hamile bir kadının koronavirüsü yaymakla suçlandığını için hastane personeli tarafından darp edildiğini ve daha sonra bebeğini kaybettiğini aktarmıştı.

'Koronavirüs testi pozitif olan Müslümanlar kabul edilmiyor'

Öte yandan Uttar Pradesh’in kuzeyindeki Meerut kentinde bir hastane koronavirüs testi negatif olmayan Müslümanları kabul etmeyeceğini belirten bir reklam yayınladı.

Ancak reklamda Hindulardan kanıt sunmalarının istenmediği söylendi.

Cemaati lideri 'koronavirüs yayma' suçundan cinayetle yargılanacak

Hindistan'daki İslami Tebliğ Cemaati lideri Muhammet Saad Kandehlevi, koronavirüsün yayılmasına sebep olduğu gerekçesiyle cinayetle yargılanacak.

İlk olarak koronavirüs nedeniyle ülkede ilan edilen geniş ölçekli toplanma yasağını ihlal etmekle suçlanan Tebliğ Cemaati lideri, mart ayının ortasında düzenlenen toplantılar sebebiyle salgının yayılmasına ve ölümlere sebep olmakla suçlanıyor.

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Cemaati lideri Muhammet Saad Kandehlevi, suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Hindistan'da İslamofobi yayılıyor

Hint milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin geçen yıl yeniden seçilmesinin ardından Müslümanlara yönelik saldırı ve politikalar artmıştı.

Hindu çeteler son dönemlerde Yeni Delhi'deki Müslümanların evlerine ve iş yerlerine saldırmış, çıkan olaylarda 51 sivil hayatını kaybetmişti.

KORONAVİRÜS Hindistan'da Müslümanları hastaneye almıyorlar