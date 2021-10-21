Tüm dünyada Kovid-19 tedavisinde yeni bir sayfa açılıyor

Türk ilaç firması Edispharma bünyesinde Ecz. Erhan DENGİZ ve ekibi tarafından geliştirilen inhale ozon yöntemi, gerekli klinik onayları alındıktan ve laboratuvar ortamında fare deneyleri yapıldıktan sonra Dr. Feriha Öz Pandemi Hastanesinde, gönüllü covid-19 pnömonisi hastalarına uygulanandı. Prospektif yapılan bu klinik çalışma istatistiksel olarak anlamlı bulunmasının ardından projenin makalesi, Dünya Tıp Otoriterlerinin kabul gördüğü, sağlık bilimleri konusunda en son gelişmelerin ve yapılan uluslararası çalışmaların yayınlandığı Pub Med’ de yayın yapan “Medical Gas Research” de DOI: 10.4103/2045-9912.326001 numarasıyla yayınlandı.

İnhale ozon yöntemi ile solunum sistemi üzerinden akciğere gönderilen soğuk buharın virüsü izole ederek öncelikle Covid-19 salgınını durdurabileceği ve tedavi edebileceği hipotezi ile yola çıkan Ecz. Erhan Dengiz ve ekibi; üzerine çalıştıkları yöntemi geliştirerek Sağlık Bakanlığı Tüseb’e “İnhale Ozon Yöntemi” adını verdikleri projenin başvurusunu gerçekleştirdi. Tüseb proje hakem ve denetleme heyetleri tarafından değerlendirilmeye alınan ve detaylıca incelenen projenin, etik kurulu kararıyla bilimsel çalışmalara başlanmasına onay verildi.

Tüm virüs ve bakterilere karşı öldürücü etkisi olan yöntem, etik kurulu çerçevesinde uygulama yapılan fareler ve kontrol grubundaki farelerin uygulama sonrasında kan tahlilleri ve akciğerleri alındı. Kan biyokimya sonuçlarına ve akciğer doku patoloji sonuçlarına detaylıca bakıldı. Yöntemin biyokimya ve patoloji sonuçlarına bakılarak herhangi bir olumsuz bir yan etki göstermediği kanıtlandı ve Acıbadem Üniversitesi’nden olumlu rapor alınmasıyla insanlar üzerinde çalışma başlatılabilmesi için başvurulan Medipol Üniversitesi’nden çok merkezli etik kurulu onayı alındı.

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Sağlık Bakanlığı onayı ile İstanbul Feriha Öz Pandemi Hastanesinde, 15’i uygulama ve 15’i kontrol grubu olmak üzere toplamda 30 kişilik yatan hasta grubu üzerine çalışma başlatıldı. Uygulama grubundaki 15 hasta üzerinde tek kür uygulanan inhale ozon tedavi yöntemi sonucunda 15 hastadan 14’ü negatife döndü ve kısa sürede taburcu oldu. Yöntem Covid-19 virüsüne karşı, inhale ozon tedavisi uygulanmayan kontrol grubundaki hastalara göre %100’e yakın başarı oranı ortaya koydu.

Eczacı Erhan Dengiz ve ekibi tarafından yapılan açıklamada ‘Bu bilimsel çalışmanın ilk inhale ozon tedavisi olmasından dolayı şu an ki covid-19 virüs salgını ve gelecekteki tüm mutasyonlarının tedavisinde öncülük etmesini umut ediyor, Türk milleti nezdinde tüm insanlığa armağan ediyoruz.’ sözlerine yer verildi.