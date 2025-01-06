, Kuran-ı Kerim'in önemli surelerinden biridir ve İslam inancında özel bir yere sahiptir. Mü'minûn Suresi, insanın yaratılışı, iman, inkâr, ahiret hayatı gibi temel konuları ele alarak, insanlara doğru yolu gösteren ve onları Allah'a yaklaştıran önemli bir suredir. Bu sureyi okumak ve anlamak, insanın kendisini ve dünyasını daha iyi anlamasına yardımcı olur.