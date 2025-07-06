Orhan Okulu kimdir? 664. Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu oldu

664. Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu olurken kariyeri ve hayatı hakkındaki bilgiler de merak edildi. İşte Orhan Okulu hakkındaki bilgiler.





664.KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI ORHAN OKULU OLDU

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenen geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ile genç güreşçi Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Final güreşinde tecrübesiyle öne çıkan Okulu, zorlu geçen mücadele sonunda rakibini yenerek başpehlivanlığı kazandı. Final müsabakasını binlerce güreşsever yerinde izlerken, tribünlerde büyük heyecan yaşandı. Orhan Okulu, bu zaferiyle altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda da önemli bir adım attı. Başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri alarak şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

ORHAN OKULU KİMDİR?

Orhan Okulu 23 Mart 1989 Antalya Kumluca doğumlu Türk pehlivandır."Türk'ün İlk Er Meydanı" Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'ni 6 kez üst üste kazanıp rekor kırarak iki kez kemerin ebedi sahibi olmuştur. 654. ve 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi. Babası Bekir Okulu'nun teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Kumluca Belediyesi Spor Kulübünde minder güreşine başlamasına karşın kariyerine yağlı güreş alanında devam etmiştir.





11 yaşındayken Minik 1 boyunda ilk kez Kırkpınar Ermeydanında boy göstermiştir. 2003 yılına kadar çeşitli boylarda 1.lik ve 2.likler kazanarak üst boylarda güreşmeye hak kazanmıştır.





2004 yılında yağlı güreş çalıştırıcısı Kemal Yılmaz ile çalışmalarına başlamıştır. Onunla birlikte başarı grafiğinde dikkat çekici bir yükselme gözüken Okulu 2013 yılında 24 yaşındayken Baş'a güreşmeye hak kazanmıştır. Aynı yıl Kırkınar'da final güreşerek tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Orhan Okulu ilk Kırkpınar Birinciliğini 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Osman Aynur'a karşı güreşerek kazanmıştır. 2022 yılında 28. Gönen Sebeplili Hüseyin Yağlı Güreşleri'nde birinci oldu.





2023 yılında 15. Sekapark Yağlı Güreşleri'nde, 1. Şahinbey Yağlı Güreşleri'nde, 5. Muratpaşa Yağlı Güreşleri'nde, 17. Mustafakemalpaşa Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nde ve 5. Kargı Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak başpehlivanlık kazandı. 2024 yılında 5. Alaçam Yağlı Güreşlerinde, 41. Şuhut Karaadilli Yağlı Güreşlerinde ve 6. Kargı Yağlı Güreşlerinde kazanarak başpehlivan oldu.