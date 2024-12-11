HK Davet Catering & Organizasyon’dan Yeni Dönem

Yeni Hizmet: Kişiselleştirilmiş Organizasyon Deneyimi

HK Davet’in geliştirdiği Premium Hizmet Paketi, müşterilerine organizasyon süreçlerini tamamen kişiselleştirme fırsatı sunuyor. Bu hizmet kapsamında çiftler veya etkinlik sahipleri, menü içeriklerinden dekorasyon detaylarına, ışık ve ses tasarımından özel şef hizmetine kadar her ayrıntıyı kendi zevklerine göre tasarlayabiliyor. Ayrıca, paket kapsamında ilk kez sunulan “Anlık Organizasyon Yönetimi” sistemi sayesinde etkinlik sırasında istek ve ihtiyaçlara hızlıca müdahale ediliyor.





5.000 Kişiye Kadar Eşsiz Deneyim

HK Davet, Premium Hizmet Paketi’nde 5.000 kişilik büyük çaplı organizasyonlar için özel bir kadro planlaması yaparak misafirlerin her biri için aynı kalite standartlarını sağlıyor. Ödüllü aşçıların hazırladığı menüler, profesyonel ekipmanlar ve uzman ekiple bir araya gelerek organizasyonları unutulmaz kılmayı hedefliyor.





Sektöre Öncülük Eden Yenilik

Firmanın Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Premium Hizmet Paketi’nin Türkiye’de organizasyon sektörüne yeni bir soluk getirmesi amaçlandığı belirtildi. “Amacımız, müşterilerimizin hayallerindeki etkinliği eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu paket, hem kişiselleştirme hem de kalite standartları açısından sektörde bir ilk” ifadelerine yer verildi.

Sadece Hizmet Değil, Deneyim Sunuyor

HK Davet, yalnızca organizasyon düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda unutulmaz anılar yaratmayı hedefliyor. Premium Hizmet Paketi, çiftlerin düğünlerinde bir şef masası deneyimi, özel müzik tasarımları ve etkinlik sonrası anı paketleri gibi yeniliklerle sektörde fark yaratıyor.

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