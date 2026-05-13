Kurban Bayramı'nda Dayanışma: Online Bağış Nasıl Yapılır?

11:1813/05/2026, Çarşamba
Dayanışmanın ve iyiliğin yaygınlaştığı Kurban Bayramı, ayrıca bağış yapmak için de uygun dönemlerden biri. Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği
doğrultusunda vekalaten kurban bağışının yanı sıra dilediğiniz miktarda bir STK’ya da bağışta bulunabilirsiniz. Bu bağışları daha pratik ve hızlı şekilde yapmak için ise online bağış yöntemini tercih edebilirsiniz.
Kurban Bayramında Hangi Bağış Yöntemleri Tercih Edilmeli?
Kurban Bayramı’nda yardımlaşma kültürüne destekte bulunmak isteyenler için
yöntemleri mevcuttur. Bunların başında ise vekâleten kurban bağışı gelir. Vekâlet yoluyla gerçekleştirilen bu bağışlarda kurban kesimi, dini kurallara uygun şekilde yetkili kurumlar tarafından yapılır ve de etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Özellikle şehir yaşamında kurban kesim sürecini bireysel olarak organize etmek istemeyen kişiler için bu yöntem oldukça pratik bir tercihtir.

Ayrıca nakdi bağış, gıda kolisi desteği, bayramlık yardımı, eğitim bursu gibi seçenekler de Kurban Bayramı döneminde tercih edilen bağışlar arasındadır. Bazı bağışçılar yalnızca kurban hissesi bağışında bulunurken bazıları ise ek olarak farklı yardım projelerine katkı sağlayabilirler.

Özellikle online sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte bağış yapmak daha erişilebilir olduğundan dilediğiniz bağış yöntemiyle dayanışmayı güçlendirebilirsiniz. İnternet üzerinden birkaç dakika içinde bağış gerçekleştirilebilir, süreçle ilgili bilgilendirmeleri de SMS veya e-posta aracılığıyla takip edebilirsiniz. Bu sistem sayesinde farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmak mümkün olur.

Kurban bağışı yaparken tercih edilen kurumun güvenilir olması da oldukça önemlidir. Kurumun faaliyet raporlarını paylaşması, kesim süreçlerini şeffaf şekilde yürütmesi ve bağışçı bilgilendirmesi yapması dikkat edilmesi gereken temel kriterler arasındadır. Mehmetçik Vakfı gibi güvenilir kurumlar üzerinden gerçekleştirilen seçenekleri tercih ederek güvenli bir bağış süreci gerçekleştirebilirsiniz.

Online Bağış ile Vekâleten Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

Online vekâleten kurban bağışı yapmak için öncelikle güvenilir bir STK’nın resmi internet sitesine giriş yapılır. Kurumların büyük kısmı, bağış işlemlerini kolaylaştıran özel online bağış ekranlarına sahiptir. Bu ekranlarda yurt içi ve yurt dışı kurban bağışı seçenekleri de ayrı bölümlerde yer alabilir.

Bağışçı, öncelikle bağış türünü seçer ve belirlenen kurban bağış fiyatları doğrultusunda ödeme işlemini tamamlar. Ardından vekâlet işlemi alınır. Bu aşamada bağışçının adı, soyadı ve iletişim bilgileri sisteme kaydedilir. Bazı kurumlar telefon görüşmesiyle vekâlet onayı alırken bazıları online form üzerinden süreci tamamlar.

Ödeme işlemi kredi kartı, banka kartı veya havale/EFT yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. İşlem tamamlandıktan sonra bağışçıya SMS ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapılır. Kurban kesimi sonrasında ise kesim tarihi, dağıtım bilgileri ve bazı durumlarda video sorgulama ekranı gibi detaylar paylaşılabilir.

Yurt dışı bağışlarında da benzer bir süreç uygulanır. STK’ların belirlediği bölgelerde gerçekleştirilen kesimler, hijyenik koşullarda tamamlanır ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. Böylece bağışçılar yalnızca yaşadıkları çevrede değil, dünyanın farklı bölgelerinde de dayanışmanın parçası olabilir.

Bağış Yapmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Bağış sürecine geçmeden önce bazı detaylara dikkat etmeniz gerekir. Kurumun açık iletişim bilgileri, faaliyet raporları ve bağış süreçlerine ilişkin detaylı açıklamalar sunması güven açısından önemli kriterler arasındadır.

Ayrıca bağış yapılacak kurumun kurban kesim işlemlerini Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği kurallara uygun şekilde gerçekleştirmesi önemlidir. Kesimlerin hijyenik ortamlarda yapılması ve etlerin doğru koşullarda dağıtılması da dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.

Online bağış işlemlerinde resmi internet sitesi dışında farklı bağlantılara yönelmeden bağış işlemini tamamlayabilirsiniz. Güvenli ödeme altyapısına sahip sistemler tercih ederek Kurban Bayramı’nın dayanışma kültürüne katkı sunabilirsiniz.


