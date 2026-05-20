Dijital doğrulama ile "doğru yol aldığınızdan" emin olun!

Dijital oto ekspertiz doğrulama, bir aracın geçmiş veya güncel ekspertiz raporunun orijinalliğini teyit etmek ve rapor verilerine çevrim içi ortamda erişmek için kullanılan bir güvenlik yöntemidir. Bu sistem, özellikle ikinci el araç alım-satımında sahte raporların önüne geçmek amacıyla uygulamaktadır.
Sorgulama yapma yöntemleri
Özellikle ikinci el araç alım sürecinde genellikle fiziksel raporun üzerinde bulunan QR kodu, bir mobil uygulama veya telefon kamerası ile taratarak raporun dijital aslına doğrudan ulaşabilmek mümkün. Trafik ve kasko süreçlerine dahil olmuş eksper raporlarına e-Devlet Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama hizmeti üzerinden plaka veya şasi numarası ile erişebilmek de mümkün. Kurumsal ekspertiz firmalarının web sitelerindeki "Rapor Sorgula" bölümlerine rapor numarası veya plaka girerek doğrulama da yapılabiliyor.
, Rapor üzerinde yapılan manuel değişikliklerin, örneğin boyalı parçanın hatasız gösterilmesi, dijital veri ile karşılaştırılarak tespit edilmesini sağlar ve böylelikle sahteciliğin önüne geçilmiş olur. Aracın geçmişte yapılan tüm ekspertiz işlemlerine dijital ortamdan ulaşarak zaman içindeki durumunu takip etmek adına veri arşivine ulaşmak da önemli bir adım. TSE onaylı merkezlerden alınan dijital doğrulamalı raporlar, olası bir uyuşmazlıkta yasal dayanak oluşturmaktadır.
Anında ve hızlı erişim imkanı tanıyor
'un müşteri güvenliğini tesis ve aracın istismarına karşı devreye aldığı Otorapor Go uygulaması da bu süreçte devreye giriyor. Kurumun dijital sistemleri, araç ekspertiz süreçlerini tamamen dijitalleştirerek raporlara anlık erişim, güvenli saklama ve kolay doğrulama imkanı sunuyor. Sözkonusu uygulama dijital deneyimi daha da genişletmiş durumda. Otorapor Go uygulaması üzerinden Dijital rapor erişimine yani, bayilerde yapılan analiz sonuçlarını anında telefonunuzda görüntüleyebilir ve dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. QR Kod ile Kaydetme ile fiziksel rapordaki QR kodu uygulama ile okutarak raporu dijital ortamda ömür boyu ücretsiz saklayabilirsiniz. Hızlı Randevu kanalıyla da en yakın bayiyi seçerek uygulama üzerinden hızlıca randevu oluşturabilmeniz mümkün. Uygulama aynı zamanda özel kampanyalar, indirimler ve paketlerden de haberdar ediyor.
Dijital Sertifika ve
işlemi sonunda, seçilen pakete göre dijital ortamda da geçerliliği olan garanti sertifikaları düzenleniyor. Kaporta/Boya Garantisi şeklinde hatalı bilgilendirme durumunda oluşacak değer kaybını 1 yıl veya 1000 km süreyle teminat altına alınabilmesi söz konusu. Mekanik Garanti bünyesinde belirli paketlerde motor ve mekanik aksam için kullanım sırasında oluşabilecek arızalara karşı koruma sağlanıyor. Sorgulamak istenen bir plaka veya şasi numarası varsa, Otorapor Go uygulaması indirilerek veya web sitesi kullanılarak hemen kontrol edebilmeniz mümkün.