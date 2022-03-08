Kıbrıs’ta denize girilecek yerler

Tatil yapmak isteyenlerin ekonomik durumunun iyi olması gerekir. Bu noktada, ekonomik sebeplerden dolayı yurt dışında tatil yapmanın zorlaştığını söyleyebiliriz. Yurt içinde tatil yapmak da zannettiğiniz kadar kolay değil!

Nerede tatil yapacağım diye düşünmenize gerek yok! Kıbrıs; her yaştan insan için uygun bir yerdir. Kıbrıs’ı ayrıcalıklı kılan çok sayıda detay mevcut! Siz de Kıbrıs’a geldiğiniz takdirde buradaki gece hayatını yaşamadan geri dönmemelisiniz. Bunun yanı sıra, adanın her köşesini detaylı bir şekilde gezmelisiniz. Şeftali Kebabının tadına mutlaka bakmalısınız. Gören herkesin hayran kalacağı berrak denizine en az bir defa girmelisiniz.

Kıbrıs; gerçekten de ekonomik bir tatil yapmanıza imkan veriyor. Bedavadan biraz pahalı olan alkollü içecekleri mutlaka denemelisiniz. Ayrıca, meyhane keyfi yapmalısınız. Meyhanelerdeki mezelerin tadına kesinlikle hayran kalacaksınız. Son olarak, Kıbrıs’ın casino otelleri ile meşhur olduğunu söylemeliyiz. Türkiye’deki otellerde kumarhane deneyimi yaşamak mümkün değildir. Ancak, Kıbrıs’ta herhangi bir kumarhane kısıtlaması bulunmaz.

REKLAM

Kıbrıs’a kadar gelmişken deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını çıkarmamak olmaz. Bu noktada, Kıbrıs denize girilecek yerler hakkında bilgi almaya ne dersiniz?

Derinya Halk Plajı

Gazimağusa ilçe merkezine yalnızca sekiz km uzaklıkta bulunur. Maraş bölgesi; Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından askeri bölge ilan edilmiştir. Giriş çıkışların izinler ile gerçekleştirildiğini söylemek gerekir. Ancak, bu plaja sorunsuz bir şekilde ulaşılır. İlçe merkezinden kalkan minibüslere binilebilir. Buna ek olarak, özel araçla da ulaşım sağlanır. Geniş bir yer olmasından mütevellit çok sayıda tatilciye aynı anda hizmet verir.

Derinya Halk Plajı; 2019 yılından bu yana hizmet veren 240 metre uzunluğundaki plajıyla ücretli plajlardan farksız imkanlar vaat eder. Girişinin ücretsiz olmasından dolayı kalabalıktır. İsteyenler şezlong ve şemsiye kiralayabilirler. Burada bulunan büfe ve restoran da yeme içme ihtiyacı giderilebilir. Ayrıca, tuvalet, duş ve soyunma kabinleri de kullanılabilir. Çocuklu aileler için de uygundur. İnce ve yumuşak kumları ile gören herkesi etkiler. Bunun yanı sıra, Maldivler’den farksız berraklıktaki denizi ile de fark yaratır.

REKLAM

Glapsides Plajı

Gören herkesin hayran kaldığı Glapsides Plajı; Kıbrıs Adasının doğu kıyısında yer alır. Ayrıca, Gazimağusa merkeze yalnızca beş km uzaklıkta oluşuyla dikkat çeker. Turkuaz rengi suları ve incecik kumları ile cennetten farksız bir yer olduğunu ispat eder. Kıbrıs’ın en iyi üçüncü plajı olarak gösterilir. Siz de kamp tatili yapmak istiyorsanız yolunuz mutlaka bu plaja düşmeli! Kamp tatilinin yanı sıra tüplü dalış başta olmak üzere birçok su sporunu burada deneyimleyebilirsiniz. Kuş gözlemciliği yapma şansınızın da olduğunu söylemeliyiz.

Bireysel veya grup halinde tüplü dalış yaparak suyun altını keşfetmeyi mümkün kılan Glapsides Plajında yaz ayları boyunca voleybol turnuvaları da düzenlenir. Ücretsiz bir plaj değildir. Ancak, yalnızca şezlong ve şemsiye için ücret alınır. Duş, tuvalet ve soyunma kabinleri ücretsiz olarak kullanılabilir. Ayrıca, bir şeyler yiyip içebileceğiniz restoran ve bar da bulunur. Geniş plaj alanının ince kumlarla kaplı olduğundan bahsetmek gerekir. Ilık, berrak ve sığ deniz suyuna sahiptir. Son olarak, çocuklu aileler için de uygun bir plajdır.

REKLAM

Alagadi Plajı

Kartpostallardan fırlamış bir güzelliğe sahip olan Alagadi Plajı; Kaplumbağa Plajı olarak da anılır. El değmemiş doğası ve gören herkesi etkileyecek berraklıktaki denizi ile farkını ortaya koyar. Burada yalnızca bir adet restoran bulunur. Siz de buraya geldiğiniz takdirde hem denize girebilir hem de kaplumbağaların yaşam alanlarına yakından tanıklık edebilirsiniz. Girne şehir merkezinin 15 km doğusunda yer alan Alagadi Plajı; ücretlidir. Ancak, istenilen ücret semboliktir. Şezlong ve şemsiyenin olmadığını söylemek gerekir. İnsanlar; duş ve tuvalet ihtiyaçlarını restoranda giderebilirler. Burada bulunan restoranın yemeklerine hayran kalmamak mümkün değildir. Sığ denizi, yumuşacık kumları ve çocuklara hitap eden özellikleriyle sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak bir yerdir. Kıbrıs’ta bulunan diğer plajlar gibi burası da çocuklu aileler için uygundur.

REKLAM

Acapulco Plajı

Acapulco Hotel’e ait olan bir plajdır. Giriş ücreti diğer plajlara kıyasla bir hayli yüksektir. Girne’ye yaklaşık 10 km uzaklıkta olduğunu söylemeliyiz. Turkuaz rengi denizinin yanı sıra altın sarısı kumsalıyla da cennetten farksız bir köşedir. Tasarımı harikadır. Müşterilerine vermiş olduğu hizmetlerle dikkat çeker.

Acapulco Plajı; 1,5 km uzunluğundaki plajıyla bilinir. Kıbrıs’taki en geniş plaj alanlarından birisi olmasından dolayı hem otel misafirlerine hem de dışarıdan gelen müşterilere açıktır. Siz de bu plaja geldiğiniz takdirde sahilde bulunan restoran ve bardan bir şeyler yiyip içme şansına erişebilirsiniz. Kumlu plajı, sığ ve dalgasız denizi ile fark yaratır. Soyunma odaları, duşlar ve şezlonglar; ödenen giriş ücretine dahildir.

REKLAM

Denizkızı Plajı

Dört yıldızlı Denizkızı Hotel’e ait olan bir plajdır. Girne’nin 10 km batısında yer alır. Küçük ve doğal bir koyda bulunur. Çevresinde yemyeşil ağaçlar ve rengarenk çiçekler vardır. Denizkızı Plajı; tahmin edebileceğiniz gibi otel müşterilerine ücretsizdir. Ancak, siz de ücretini ödediğiniz takdirde bu plaja kabul edilirsiniz.

Açık yüzme havuzu, her türlü içeceğin servis edildiği havuz barı ve daha birçok özelliğiyle fark yaratır.

Holimax ile Kıbrıs Otellerin birisine rezervasyon yaptırabilir ve buradaki plajlardan faydalanabilirsiniz.