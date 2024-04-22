Kültür Bakanlığı LGBT propagandası yapılan İstanbul Film Festivali’nden logolarını kaldırttı: 'Logomuzu bizden izinsiz kullandılar festivale hiçbir desteğimiz yok'

Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen ve LGBT propagandası yapan İstanbul Film Festivali’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıda bulunduğu öğrenildi. Festivalin destekçileri arasında da başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; Beyoğlu Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de yer alıyor. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde LGBT'yi normalleştiren; Kadın, Carmen’le O Yaz, Pet Shop Günleri, Geçit ve Yurt filmleri 17-28 Nisan tarihleri arasında perdelenecek.