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Kültür Bakanlığı LGBT propagandası yapılan İstanbul Film Festivali’nden logolarını kaldırttı: 'Logomuzu bizden izinsiz kullandılar festivale hiçbir desteğimiz yok'

Çok sayıda film ile LGBT propagandası yapılan İstanbul Film Festivali’ne Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıda bulunduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği ortaya çıkmıştı. Yeni Şafak’ın haberinin ardından Bakanlık festivalin kullandığı tüm logolarını kaldırttı. Bakanlık adına konuşan yetkililer; Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak festivale maddi ve manevi hiçbir katkılarının olmadığını söyleyerek, 'İstanbul Film Festivali’nin bakanlıktan izin almadan logoyu kullandığını ve logonun kaldırılması yönünde uyarıda bulunduklarını’ bildirdi. Söz konusu olaya dair festival yönetimi de açıklama yaptı ve bakanlığın logosunu izinsiz kullandıklarını ve 'güncelleme yaparak' kaldırdıklarını belirtti. Ayrıca Bakanlık yetkilileri festivale katılan sekiz filmi desteklediklerini ve bu filmlerin 'geleneklerimize uygun filmler' olduğunu ifade etti.

Şefika Nur Çiftçi
21:50 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:37 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, LGBT filmlerinin perdelendiği festivalden tüm logolarını kaldırttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, LGBT filmlerinin perdelendiği festivalden tüm logolarını kaldırttı

LGBT propagandası yapılan İstanbul Film Festivali’ni; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği ortaya çıkmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkıda bulunduğu öğrenilmişti.






'Logomuzu bizden izinsiz kullandılar'


Yeni Şafak’ın haberinin ardından Bakanlık yetkilileri, festivale maddi ve manevi hiçbir katkılarının olmadığını ve bakanlık logosunun kendilerinden izin alınmadan kullanıldığını bildirirken, festival yönetimi ile irtibata geçerek logolarını afişlerden ve katalogdan kaldırttıklarını belirtti.

Festivalde perdelenecek olan ve LGBT'yi normalleştiren filmlerden Yurt'un afişi

'Desteklediğimiz 8 film geleneklerimize uygun'

Yetkililer, İstanbul Film Festivali ile tek bağlarının;
12 gün boyunca festivalde perdelenecek filmlerden sadece 8’ine destek verdiklerini ve bu filmlerin de “örf ve adetlerimize, gelenek ve göreneklerimize uygun olan filmler”
olduğunu açıkladı.

Festival yönetimi de doğruladı


Halktv.com’un haberinde yer verdiği bilgiye göre ise İstanbul Film Festivali söz konusu olaya dair; logoyu izinsiz kullandıklarını kabul ederek, “Destek başvurumuz değerlendirme aşamasındayken bazı mecralarda bakanlık logosuna yer verildi. Ancak mevzuat gereği logonun değerlendirme süreci devam ederken kullanılmaması gerektiği için daha sonra ilgili yerlerde güncellemeler yapıldı” açıklamasında bulundu.



İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalde LGBT propagandası yapan filmler; Kadın, Carmen’le O Yaz, Pet Shop Günleri, Geçit ve Yurt perdelenecek.




#LGBT
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#İstanbul Kültür Sanat Vakfı
#İstanbul Film Festivali
#İKSV
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