Kültür Bakanlığı LGBT propagandası yapılan İstanbul Film Festivali’nden logolarını kaldırttı: 'Logomuzu bizden izinsiz kullandılar festivale hiçbir desteğimiz yok'

LGBT propagandası yapılan İstanbul Film Festivali’ni; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin desteklediği ortaya çıkmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkıda bulunduğu öğrenilmişti.
'Logomuzu bizden izinsiz kullandılar'
Yeni Şafak’ın haberinin ardından Bakanlık yetkilileri, festivale maddi ve manevi hiçbir katkılarının olmadığını ve bakanlık logosunun kendilerinden izin alınmadan kullanıldığını bildirirken, festival yönetimi ile irtibata geçerek logolarını afişlerden ve katalogdan kaldırttıklarını belirtti.
'Desteklediğimiz 8 film geleneklerimize uygun'
Festival yönetimi de doğruladı
Halktv.com’un haberinde yer verdiği bilgiye göre ise İstanbul Film Festivali söz konusu olaya dair; logoyu izinsiz kullandıklarını kabul ederek, “Destek başvurumuz değerlendirme aşamasındayken bazı mecralarda bakanlık logosuna yer verildi. Ancak mevzuat gereği logonun değerlendirme süreci devam ederken kullanılmaması gerektiği için daha sonra ilgili yerlerde güncellemeler yapıldı” açıklamasında bulundu.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalde LGBT propagandası yapan filmler; Kadın, Carmen’le O Yaz, Pet Shop Günleri, Geçit ve Yurt perdelenecek.