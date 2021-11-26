Özgün Secde Suresinin fazileti
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Secde Suresi'nin fazileti

Secde Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 30 ayettir. Sure, adını mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır. Surede ayrıca Allah’ın kudretinden, ahiret gününden, kitaplardan, peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir. Haberimizde Secde Suresi'nin faziletini ve önemini bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Secde Suresinin faziletini ve önemi
Secde Suresi

Secde Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 30 ayettir. Sure, adını mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır. Surede ayrıca Allah’ın kudretinden, ahiret gününden, kitaplardan, peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir.

Secde Suresi'nin Fazileti

Hz. Peygamber’in geceleri Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyumadığına dair rivayetler bulunmaktadır (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 19).

Secde Suresi dinle (Mehmet Emin Ay)

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Secde Suresi'nin Nuzülü


Mushaftaki sıralamada otuz ikinci, iniş sırasına göre yetmiş beşinci sûredir. Mü’minûn sûresinden sonra, Tûr sûresinden önce Mek­ke’de inmiştir. 16-20 veya 18-20. âyetlerinin Medine’de nâzil olduğuna dair rivayetler de vardır.

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Secde Suresi'nin Konusu

Önceki sûrenin (Lokmân) sonunda Allah’ın birliğinin delillerine ve dünya hayatından sonra gelecek âhiret gerçeğine değinilmişti. Bu sûreye de peygamberlere ve onların getirdiklerine iman konusuyla başlanmıştır. Başta olduğu gibi sonda da ilâhî kudretin delilleri üzerinde düşünme çağrısına temel teşkil eden örnekler verilmiştir. Öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna dikkat çekilen sûrede hakiki müminlerin özellikleri ve kavuşacakları nimetlerle inkârcılıkta ısrar edenlerin karşılaşacakları cezalar üzerinde durulmuştur.

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