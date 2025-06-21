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A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Billie Jean King Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Billie Jean King Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

16:3321/06/2025, Cumartesi
AA
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Ay-yıldızlılar F Grubu'nda yer aldı.
Ay-yıldızlılar F Grubu'nda yer aldı.

A Milli Kadın Tenis Takımı, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Billie Jean King Kupası Dünya Grubu play-off'larında Almanya ve Belçika ile karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun dünya grubu play-off'ları kura çekimi, Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) İngiltere'nin başkenti Londra'daki genel merkezinde yapıldı.


Ay-yıldızlılar, çekiliş sonucu Almanya ve Belçika'nın bulunduğu F Grubu'nda yer aldı.


Takımların 3'erli 7 gruba dağıtıldığı play-off turu, 14-16 Kasım tarihlerinde Almanya'da oynanacak.


Sert korttaki maçlar sonunda grubunu lider bitiren 7 takım, 2026 Billie Jean King Kupası Dünya Grubu Elemeleri'ne yükselecek. Kalan 14 takım ise 2026'da bölgesel grup 1 seviyesindeki mücadelesine devam edecek.

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