Zeynep Sönmez'den erken veda
12:58, 13/10/2026, Salı
AA
Zeynep Sönmez rakibine diş geçiremedi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ta Kazak sporcu Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi.
Dünya sıralamasının 59. basamağındaki Zeynep, Wuhan kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki organizasyonun ilk turunda klasmanın 79 numarası Yulia Putintseva ile sert zeminde karşılaştı.
Mücadeleyi 2-1 (7-6, 3-6, 5-7) kaybeden 24 yaşındaki milli tenisçi, turnuvaya ilk turda veda etti.
Zeynep, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Putintseva'ya 2-1 yenilmişti.
Spor
Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: Bunu başaran ilk Türk tenisçi oldu
Başlıklar :Wuhan AçıkZeynep SönmezYulia Putintseva