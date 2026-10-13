Zeynep Sönmez'den erken veda

Tenis bir numarası Jannik Sinner sezonu kapattı

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, devam eden diz sakatlığı nedeniyle 2026 sezonunu erken noktaladığını açıkladı. İtalyan yıldız, tedavi sürecine odaklanacağını ve kortlara dönmek için yüzde 100 iyileşmeyi hedeflediğini duyurdu.