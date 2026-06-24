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Zeynep Sönmez çeyrek finalde: Hükmen kazandı

Zeynep Sönmez çeyrek finalde: Hükmen kazandı

15:3524/06/2026, Çarşamba
AA
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Zeynep Sönmez'in rakibi korta çıkmadı.
Zeynep Sönmez'in rakibi korta çıkmadı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık'ın 2. turunda Çek rakibi Sara Bejlek'in turnuvadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep Söznmez'in, İngiltere'nin Eastbourne kentindeki turnuvada karşılaşacağı klasmanın 45 numarası Bejlek, sakatlığı sebebiyle korta çıkamadı.


Hükmen galip gelen Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı.


24 yaşındaki milli tenisçi, sonraki turda 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.




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