Andreeva ve Kostyuk yarı finalde

16:162/06/2026, Salı
AA
Marta Kostyuk & Mirra Andreeva
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.


Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı (18) 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Andreeva, 2024'ün ardından Fransa Açık'ta ikinci kez yarı finale kalma başarısı gösterdi.


Ukraynalı tenisçilerin karşılaştığı mücadelede ise Marta Kostyuk (15), Elina Svitolina'yı (7) bir saat 49 dakika sonunda 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup etti ve yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.





