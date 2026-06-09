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Zeynep Sönmez Rosmalen Şampiyonası'nda 2. turda

Zeynep Sönmez Rosmalen Şampiyonası'nda 2. turda

15:089/06/2026, Salı
AA
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez
Milli tenisçi Zeynep Sönmez

Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde milli tenisçi Zeynep Sönmez rakibi Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, çim kort sezonunu Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvayla açtı. Zeynep, ilk turda klasmanın 101 numarası Volynets ile karşılaştı.

24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçi, 2. turda Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.



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